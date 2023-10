Jorge Salas: "Al IPVU le importa muy poco la gente"

Desde hace más de un año, los adjudicatarios de la cooperativa 127 hectáreas se encuentran reclamando la entrega de viviendas que se están construyendo en el barrio La Sirena Unificada. Las mismas forman parte de un plan integrado por aproximadamente 120 unidades, de las cuales la mitad se encuentran aptas para el uso habitacional, según informó Jorge Salas en el aire de Radio Mitre Patagonia. Sin embargo, por diversos motivos que no tendrían aparente fundamento, las entregas son demoradas de cara a la nueva gestión de gobierno, algo que genera incertidumbre entre los vecinos.

La noticias fue confirmada por Jorge Salas, quien explicó: "Más del 50% de las viviendas están en condiciones de entregarse, sin embargo, siempre recibimos un 'pero' de parte de IPVU. Están todos los servicios habilitados pero, por un trámite burocrático, no podemos acceder". Es que, el IPVU, ahora le solicita a los adjudicatarios cada uno de los legajos, causando interrupciones en el proyecto que se empezó a gestar en 2018.

En este sentido, Salas afirmó que "siempre quisieron que la cooperativa desaparezca, no se entiende que en más de cinco años no fuimos adjudicados. En 2018 solamente nos dieron 20 viviendas que aún no están certificadas. incluso hicimos un aporte extraordinario del 10% para infraestructura". El presidente de 127 hectáreas también informó que no hay voluntad de parte del instituto, ya que muchas obras se encuentran finalizadas y no envían al personal para certificarlas.

Según Salas, desde el IPVU se relajaron en el tramo final de la gestión Gutiérrez: "Marcelo Sampablo (presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo), nos expresó que el 10 de diciembre se van y se terminó todo para ellos. Le importa muy poco la gente".

"Entre hoy lunes y el jueves haremos entrega de viviendas y esperamos contar con la presencia de Figueroa y Gutiérrez. Recién hablé con la secretaria de Rolando, espero que hay empatía y se hagan las cosas como corresponde. Sampablo nos miente y pone trabas burocráticas", concluyó Salas.

