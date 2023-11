China Muerta: aparecieron 16 perros envenenados

Este miércoles, China Muerta fue el escenario de un hecho impactante que sacudió a la comunidad: la muerte de 16 perros callejeros a causa de envenenamiento. Este triste acontecimiento dejó a los residentes consternados y preocupados, ya que no es la primera vez que enfrentan una situación tan dolorosa.

Los perros, que no tenían hogar y deambulaban por las calles, fueron encontrados sin vida en diferentes lugares de la localidad. Esto generó preocupación entre los vecinos, quienes expresan su angustia y desconcierto.

En comunicación con el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias, el presidente de una comisión vecinal, Carlos Javier López, dijo que los vecinos sospechan de un grupo de vecinos, pero no cuentan con pruebas para denunciarlos formalmente.

Las sospechas apuntan a un intento desesperado por reducir la población de perros callejeros en China Muerta: "Estamos realmente indignados, creemos que no es la forma de controlar a los animales. No es la primera vez que se dan situaciones de este tipo. Ahora estamos alerta y pusimos manos a la obra para que no se vuelva a repetir", expresó López.

"Estamos hablando con la Municipalidad para avanzar en una jornada de castración de perros, porque el problema de fondo es la excesiva cantidad de perros y gatos que hay deambulando por las calles de nuestra localidad", concluyó el vecino.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: