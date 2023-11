"No es una elección más, confío en el pueblo argentino"

Alberto Weretilneck, gobernador electo de Río Negro, concurrió a las 9 de la mañana a votar en el barrio cipoleño de Santa Clara “con bastante ansiedad". Dijo que "no es una elección más, hay mucho en juego, dos países totalmente distintos e incluso, dos futuros antagónicos".

"A pesar de la ansiedad, confío en la sabiduría de los de los rionegrinos y los argentinos, y al final de la noche tener un nuevo gobierno que nos garantice la unidad nacional, la paz, la armonía y la convivencia pacífica entre todos los argentinos”, expresó.

Para el gobernador electo la segunda vuelta será muy reñida: “El balotaje es muy fino y todo es determinante... Cuánta gente va a votar, el nivel de indecisión que había hace dos o tres días, y la participación de distintas provincias”.

Consultado sobre sus expectativas, respondió que espera “una Argentina de unidad, una Argentina de paz, una Argentina de armonía, una Argentina en la cual nos podamos sentar toda la dirigencia empresarial, gremial, política y poder acordar las medidas más importantes que el país necesita”.

“Estamos ante dos propuestas totalmente antagónicas. Hasta ahora no habíamos tenido nunca la posibilidad de tener que optar entre dos cosas tan fuertes, tan distintas, que tienen que ver mucho con un nuevo ordenamiento mundial también. Es difícil el momento, es difícil la situación económica también, que esto no hay que minimizarlo. Estamos a 40 años del regreso de la democracia y en estos 40 años hay muchas cosas que la democracia no ha resuelto todavía. Es decir, cuando uno profundiza el por qué de estar en esta situación, hay un montón de elementos para tener en cuenta”, agregó.

Respecto del vínculo con un nuevo gobierno nacional, Weretilneck sostuvo que “nosotros somos un Gobierno provincial, federal, autónomo, vamos a trabajar junto con la provincia hermana de Neuquén y seguramente con todas las provincias patagónicas para que la Patagonia sea escuchada como tiene que ser”.