Un comedor reclama el "abandono" por parte del banco de alimentos

Un comedor del barrio Valentina Sur llamado "Mejor es dar que recibir", denunció en el aire de Radio Mitre Patagonia a la directora del Banco Patagónico de Alimentos por "abandono". Ya que, desde que asumió en la fundación, dejó de enviarles mercadería. Hace tres semanas que los administradores del merendero no reciben alimentos por parte del banco. Mientras tanto, miles de familias pasan hambre en las rezagadas periferias de la ciudad de Neuquén.

También comentaron que la nueva directora (de nombre Pía), al ser consultada por los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, dice que la "acosan" y que ella no tiene "ningún compromiso" con el comedor, ya que no dependen de Desarrollo Social. "Le llevan a todos los comedores, menos a nosotros, no sé si será algo personal o qué problema tiene", comentó Marcos Ancanten, referente del barrio Valentina Sur. "Nos dicen que no tienen camión o chofer, siempre tienen una excusa", agregó.

Sandra es la ex directora del banco, con quien los vecinos aseguran nunca tuvieron un problema y trabajaban muy bien en conjunto. "Las familias me piden alimentos y les tengo que decir que no nos traen", lamentó Ancanten, quien está convencido que se trata de algo personal contra ellos: "Nosotros vemos en Facebook que a otros comedores le llevan de todo, menos a nosotros".

El equipo de "Así Estamos" aprovechó para consultarle sobre los avances en la obra del colegio 223, que fue incendiado semanas atrás, y Ancanten dijo que aún no comenzaron: "No quieren hacerlo, no hay voluntad política". Como solución provisoria y absolutamente precaria, "se están realizando las reparaciones del jardín para que algunos cursos tengan clases ahi. Mi hijo está yendo a la escuela 245, tienen clases una vez a la semana", informó Ancanten.

