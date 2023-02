Figueroa: "No esperaban que la elección se polarice"

El candidato a gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, pasó por el estudio de AM550 para dialogar con Agustín Amado en La Primera Mañana. El Diputado Nacional brindó algunos conceptos sobre la elección del 16 de abril, su relación con la lista azul del MPN y sus prioridades en una eventual gestión como gobernador en la provincia del Neuquén.

Sobre el panorama para el 16 de abril, aseguró que el oficialismo "construyó candidatos propios y ajenos", pero que "no esperaban que la elección se polarice igual". Acerca de esta situación, dijo que sabían que iba a pasar porque conocen "la forma de trabajo" de la lista azul del MPN.

Por el lado de su propia fuerza, el ex vicegobernador explicó que distintos partidos se dividieron y se adhirieron a su propuesta. "Se nos sumaron quienes desobedecieron las ordenes de Buenos Aires", dijo Figueroa y aseguró que por eso armaron una propuesta "muy neuquinizada". En este sentido, indicó que se sumó gente del Partido Socialista, Avanzar, del peronismo, el PRO y NCN y "los que no escucharon las voces de la capital". Expresó que para las elecciones su partido llega con 9 confluencias políticas que le van a permitir estar con candidatos en cada una de las localidades.

"Se va a polarizar entre las dos opciones mayoritarias", aseguró Figueroa al notar una evolución distinta en el último mes en el territorio. Aun así, el oriundo de Andacollo dijo que "los argentinos estamos cansados de la grieta, el Boca-River permanente en todas las cosas". Por esto mismo, aclaró la conformación de equipo en Neuquinizate: es un espacio político de distintas personas que han confluido en las coincidencias: "nos permitió armar una propuesta muy sólida que la ciudadanía ve que no es un salto al vacío, sino una transformación".

"¿Cómo se explica que la provincia más rica del país tenga 38% de pobres? ¿Cómo se explica que las familias del poder sacan provecho de todo tipo de situaciones?", se interrogó el candidato. También, indicó que lo que ocurre con el Tribunal Superior de Justicia es un atropello: "si uno lee los considerandos de la ley cuando se sancionó que dice que no se puede repetir el presidente del tribunal". Según Figueroa, quieren poner a una persona funcional al "poder azul" presidiendo organismos claves como la junta electoral.

Figueroa aclaró que él no reniega del MPN: "yo sigo siendo del Movimiento Popular Neuquino". Pero, señaló que "se rompió mucho la relación cuando me quisieron sacar de vicegobernador y enviarme a Buenos Aires de Diputado Nacional en 2017". El diputado expuso que el quebrantamiento surgió en una elección interna en 2018: "cuándo uno se presenta a una interna es porque tiene una mirada diferente". Así, el contexto se profundizó luego de las paso del 2021: "le ganamos al aparato del oficialismo y ahora seguimos con una propuesta diferente, no son de ayer las diferencias".

Por último, en caso de triunfar en los comicios de abril próximo, el diputado nacional precisó que en materia de educación buscarán priorizar "la mejor inversión que puede realizar un Estado". En lo que hace a salud, sostuvo que el plan es "recibir la inversión que se necesitan, fortalecer la obra social, la parte asistencial y la parte previsional la tiene que financiar el Estado el déficit que tiene". Y, en seguridad, afirmó que intentarán "fortalecer inversiones en el área, tener un hombre vinculado a la fuerza que maneje el ministerio como corresponde, con financiamiento, con cámaras en los móviles, que cada policía tenga su cámara".

