Agrupación peronista le pide un ministerio a Figueroa

Dirigentes del Peronismo Regional de Base le pidieron al candidato a gobernador Rolando Figueroa, que contemple la creación de un ministerio que tenga sede en Zapala, ciudad en la que desarrolla sus actividades el conductor de esa agrupación, Eduardo “Dady” Rubio.

Consideran que, a la luz de la regionalización que propone Figueroa, es viable la creación de “un ministerio de desarrollo tecnológico e innovación”, con sede en la ciudad que es referencia de la región Centro de la provincia.

“Tenemos mucha confianza en el triunfo de Rolando Figueroa en la provincia”, dijo Rubio y señaló que “es el momento que el poder sea de la gente y no de una minoría que acciona como grupo económico desde hace años en el gobierno provincial”.

El Peronismo Regional de Base decidió apoyar a Figuera a pesar de que el PJ orgánico resolvió el respaldo a la candidatura de Ramón Rioseco (Frente de Todos), quien lleva a la diputada provincial y referente de La Cámpora, Ayelén Gutiérrez como candidata a vicegobernadora. El ex intendente de Cutral Co tiene, de este modo, el respaldo de las dos principales corrientes del PJ: la que conduce el senador Oscar Parrilli y la que dirige el ex secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez (presidente del partido a nivel provincial).

No obstante, el presidente del PJ en la ciudad de Neuquén, concejal Marcelo Zúñiga (Movimiento Evita) no comulgó con ese mandato y expresó su respaldo a Figueroa.