Se cayó en la escuela y ahora le deben pagar 1,6 millones

La vida cotidiana de un niño de 12 años cambió de repente al sufrir un accidente en la escuela. Es que la cicatriz que le quedó en una de sus piernas le impidió continuar con sus actividades rutinarias, como jugar al básquet. Ante la Justicia explicó que le molestaba tener que explicar permanentemente qué le había pasado, por eso demandó al Ministerio de Educación.

El hecho sucedió hace casi 8 años, pero recién se resolvió hace pocos días cuando la Cámara de Apelaciones de Roca decidió aumentar el monto de la indemnización que se había fijado en el Juzgado Civil de primera instancia. En la demanda, la familia del niño que cursaba séptimo grado en la Escuela 38 de Stefenelli explicó que durante uno de los recreos, el niño tropezó y cayó sobre una llave de gas que sobresalía de la pared y no tenía su respectiva manija.

Esto le provocó un tajo de unos 15 centímetros de largo por 3 de ancho por arriba de la rodilla. Luego de tres días de internación y reposo por un mes, la herida cerró, pero no pudo ser abanderado en el acto patrio del 25 de Mayo. De todas maneras los problemas psicológicos del niño comenzaron poco después cuando tenía que explicar casi permanentemente qué le había sucedido en la pierna y por qué tenía una cicatriz tan grande.

En la demanda, se planteó que "no jugó más al básquet, no por miedo sino por desmotivación y porque le fastidia explicar el motivo de la herida", esto fue ratificado en la pericia psicológica realizada durante el proceso judicial que comenzó casi dos años después.

El fallo de primera instancia condenó al Ministerio de Educación de Río Negro al considerar que tiene responsabilidad civil por el accidente que generó una "incapacidad permanente, parcial y definitiva del 8%", además del daño estético y moral. El Estado cuestionó la decisión judicial y lo apeló porque la cicatriz no genera una "verdadera incidencia incapacitante" y que la pericia médica indicó que la herida no le causó "limitaciones funcionales ni impedimentos para el normal desarrollo de la vida", por lo que "la herida no ha dejado secuelas imposibilitantes" a nivel óseo o funcional.

Pero la Cámara Civil rechazó el reclamo y confirmó que el niño debía ser indemnizado porque "tenga o no repercusión económica una cicatriz, indudablemente ha alterado y afectado la integridad física de la persona damnificada, por lo cual se impone la pertinencia de la indemnización".

"La integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida" y que "la cicatriz ha arrojado una disminución en la potencialidad física de la persona en un 8 %, y eso es lo indemnizable, es decir la afectación de la armonía física inicial, que importa llevar una cicatriz apreciable claramente a la vista de terceros", argumentaron en la sentencia.

Por lo que valuaron los daños sufridos en 1,6 millones de pesos más los intereses desde 2015 a la fecha.