Los gremios están duros y el gobierno se toma un día para pensar

Con la urgencia del comienzo lectivo sin paros, el gobierno rionegrino intenta arreglar la pauta salarial que se empecina en que sea anual. Pero las cuentas no cierran y el nuevo esquema propuesto tampoco conformó a los representantes de los trabajadores quienes ya recibieron el mandato de no cerrar en los términos que se expusieron. Sin demasiadas chances y para evitar un nuevo golpe en las asambleas, Economía pidió 24 horas para pensar y elaborar una propuesta superadora.

El mandato del Congreso de UnTER fue rechazar la oferta del 80% anual con 5% de aumento mensual y revisar cuando el desfasaje supere los 10% en relación con la inflación. ATE y UPCN también plantearon lo mismo, además coincidieron en que se debe revisar el famoso 10% que les ofrecieron en octubre del año pasado y que el gobierno consideró que era como adelanto y para los sindicatos era la diferencia entre el costo de vida y los aumentos acumulados hasta el tercer trimestre de 2021.

Las cuentas no le cierran al gobierno de Arabela Carreras, pero también transitan un proceso eleccionario en el que cualquier conflicto con los empleados públicos puede influir en el resultado final. Entonces, con el mismo tope del 80% anual (febrero 2023 a febrero 2024), Economía presentó una nueva propuesta. Ya no es más un aumento mensual del 5%, sino que se hizo un nuevo cálculo que permite una incidencia superior en el primer trimestre, pero que se termina descontando de la pauta de la segunda mitad del año.

La oferta concreta indica que para febrero de 2023 se aplique un incremento del 5,5% para concluir en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con aumentos del 4%. Una jugada con sabor a poco, si se tiene en cuenta que el primer mes en el que se cobre el aumento va a tener una inflación acumulada bastante más arriba del 10%, ya que en enero hubo 6% de inflación y todo hace suponer que en febrero y marzo será superior.

Además de la negativa planteada en las paritarias desarrolladas hoy en la sede de Economía (de los estatales), y en el Ministerio de Trabajo (donde negoció Educación), también los gremios se mantuvieron firme en la reapertura de la discusión cuando exista diferencia entre el aumento acordado y el que indique el INDEC. El Gobierno disminuyó sus pretensiones y bajó al 7% acumulado de desfasaje para sentarse a discutir nuevamente, en cambio los sindicatos pretenden que sea mucho menor.

Con estas negativas, los paritarios del gobierno pidieron un cuarto intermedio hasta mañana, cuando se vean las caras nuevamente desde las 8 en paritarias simultáneas en Función Público con la presencia del ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler y de Economía, Luis Vaisberg, y en el Ministerio de Trabajo con el titular de la cartera Pablo Núñez como representante del gobierno.