Sobisch habló de traiciones y negó encuentro con Macri

Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Angel Pichetto y el presidente del PRO en la provincia de Neuquén, concejal Marcelo Bermúdez, se dieron una vueltita por el coqueto country Cumelén, para dialogar con el ex presidente Mauricio Macri, quien disfruta el verano (y despliega su agenda política) en Villa La Angostura.

Se había dicho que por ahí también había pasado el ex gobernador Jorge Sobisch, quien amagaba con una eventual candidatura por el partido de Pichetto (Encuentro Republicano Federal) que el viernes último oficializó su respaldo al candidato a gobernador por Juntos por el Cambio (JxC), Pablo Cervi. En fin, el hecho que es Sobisch jura que no estuvo en Cumelén.

“Ante los rumores y operaciones de prensa de sectores a los que solo les interesa la pelea por los cargos, quiero desmentir mi presencia en Villa La Angostura”, dijo Sobisch y prosiguió: “No participé de ninguna reunión y no tengo pensado hacerlo”.

“Como lo he hecho siempre, seré yo quien comunique a los neuquinos cualquier decisión. Por este motivo, pido que no se me relacione con aquellos que, en su momento, llegaron a la Legislatura y a los concejos deliberantes de la mano de miles de neuquinos que creyeron en el proyecto que encabecé y trabajaron para que sea una realidad”, sostuvo al parecer sobre sus candidaturas de 2019 a gobernador y a intendente, por la Democracia Cristiana.

“Hoy abrazan otras banderas traicionando la confianza de todos aquellos que confiaron en nuestras ideas”, dijo en aparente alusión tanto al diputado Carlos Coggiola y a la concejal Nadia Márquez, que apoyan la candidatura de Rolando Figueroa como al también diputado Jorge Muñoz, que respalda al MPN. “Sigo firme en mis convicciones, respetando la voluntad de todos aquellos que me acompañan desde hace mucho tiempo”, concluyó Sobisch.