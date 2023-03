Muerte en México: no saben donde está el novio de Agustina

La Justicia de México investiga la muerte de Agostina Jalabert como presunto femicidio y a su vez como presunto suicidio. Pese a los pedidos de la familia de la influencer y modelo de Patagones para que se caratule como homicidio agravado por el vínculo y en circunstancias de violencia de género, para la Fiscalía General del Estado de aquel país aún no hay pruebas contundentes para solicitar la captura internacional del novio, Juan Manuel Reverter, sobre quien caen todas las sospechas.

La joven de Patagones fue encontrada muerta el pasado 18 de febrero por su hermana menor, quien había ido a visitarla a Playa del Carmen, donde se había radicado. En el departamento también estaba su novio, un joven de Viedma con quien había mantenido una relación durante la pandemia y se había cortado abruptamente por motivos de violencia de género.

Reverter viajó a México para intentar retomar la relación, pero el día antes de la muerte de Agostina, ella había encontrado mensajes en el celular de él sobre una infidelidad. El cuerpo de la víctima presentaba heridas en los brazos similares a quemaduras con cigarrillos, además de algunos golpes en la cara. Estaba ahorcada con un cinto de una bata de baño que a su vez estaba atado a un toallero a 1,2 metros de altura.

Para la familia y en base al testimonio de la hermana menor de Agostina, Candela, insiste en que existió violencia de género y que Reverter tiene algo que ver en lo sucedido. Para el padre de la víctima, Edgardo Jalabert, hubo "irregularidades en las pericias" por eso reclamaron a través de la Cancillería para poder cambiar la carátula de la causa: "Notamos que se estaban haciendo las cosas de manera indebida y que el caso era por demás sospechoso".

Además de cuestionar la investigación y las pericias, tampoco se cumplieron con los protocolos de femicidio, en el que se debe detener a la pareja, él estaba dentro del departamento cuando murió Agostina, y aunque se abrió una hipótesis por un femicidio, nunca se libró la orden de detención contra Reverter.

La información que le hicieron llegar a la familia es que aparentemente habría regresado a Argentina: "aparentemente entró al país, pero no lo sabemos con seguridad. Sólo tenemos indicios", remarcó el padre de Agostina, quien además aseguró que el joven nunca le brindó explicaciones a la familia sobre lo sucedido: "Nunca recibimos una llamada de explicación de lo que había pasado. Algo que trate de explicar qué era lo que había sucedido esa noche. No tuvimos nada de parte de él”.

Con respecto a la investigación, señaló que "nuestra abogada encontró infinidad de pruebas como para que el caso se catalogue de femicidio, como se dice en México. La policía en su momento hizo las pericias que consideraba necesarias y lo catalogó un suicido, por eso Reverter no tiene pedido de captura".

Sin embargo, para el Fiscal General del Estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, reiteró la hipótesis del suicidio y respaldó el trabajo que hicieron los peritos apenas se enteraron de la muerte de la modelo argentina. "Pericialmente, científicamente, se comprobó que ella se quitó la vida; sin embargo sí había un entorno de violencia antes y durante de este momento con su pareja", reconoció en conferencia de prensa este mediodía.

Y fue categórico al afirmar que había "signos de violencia que se registraron el cuerpo de Agostina" pero que "eran de violencia antes de la privación de la vida" y afirmó que la noche anterior "hubo agresiones mutuas entre ella y su pareja". Y con respecto a la situación del novio aclaró que "en ese momento no teníamos elementos de prueba para librar una orden de detención en su contra, sin embargo eso no quiere decir que no se busquen mayores datos para establecer un vínculo con la muerte de esta persona".