Tras ganar en Roca, Soria piensa en la provincia

Luego del triunfo electoral de anoche, en el que se impuso con casi el 60% de los votos, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, analizó como se desarrollaron las elecciones municipales.

Soria señaló esta mañana en Radio La Super de Roca “quiero agradecerles a mis vecinos que nos apoyaron contundentemente, a los fiscales de todos los espacios políticos que contribuyeron en este día de la democracia, a mis contrincantes, los que se presentaron por primera vez. Es bueno que se animen a participar en la política. Mi compromiso con ellos de seguir trabajando porque no tendrán representación en el Deliberante. Tenemos desencuentros, pero tenemos puntos de encuentros y es mi compromiso con ellos trabajarlos. Ya los cité a una reunión para trabajar esos puntos de encuentro”

Agregó que “cuando uno va a las urnas difícilmente sabe lo que va a pasar. No creo en las encuestas ni en los que a última hora te tiran porcentajes por la cabeza. No pensamos en que era tanto el apoyo de los vecinos”.

Soria señaló que “ojalá algún día podamos contagiar estas ganas, estas formas de gobernar que tenemos en Roca. Muchos nos quedamos con el sueño trunco de poner la provincia en acción en 2011. Los vecinos se contagiaron de esas ganas de verla en acción. A partir de hoy y hasta el 2027 tenemos una tarea enorme que es no fallarle a los vecinos. Claro que me gustaría ver que Río Negro se pone de una vez en acción con esta mirada colectiva, con sensibilidad social con obra pública. Me encantaría ser gobernadora, les mentiría si les digo que no, pero hoy mi pasión es mi ciudad”.