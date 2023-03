Paritarias: UnTER analiza el rechazo del aumento y paros

Un panorama complicado se avizora en el Congreso de los maestros rionegrinos que se inició esta mañana en Sierra Grande y que analiza la nueva propuesta de incremento salarial que ofreció el gobierno rionegrino.

En la paritaria docente y en la mesa de la Función Pública, la gestión de Carreras ofreció un aumento para marzo del 7% más un 1% retroactivo correspondiente al mes de febrero, pagadero con los sueldos de marzo. Por otra parte, se incrementará en un 100% las asignaciones familiares y se dispuso un aumento del 100% en el concepto de movilidad docente, con un incremento del 20% en el tope de kilómetros reconocidos. Además, con los salarios de marzo, se liquidará el pago de 10% adicional no remunerativo no bonificable por única vez, equivalente al 10% otorgado oportunamente como anticipo de los haberes de noviembre de 2022 y que fue descontado en diciembre. Con esta propuesta, se alcanzará un acumulado a agosto del orden del 48,9%. Asimismo, se prevé una revisión de la situación salarial en mayo y agosto próximos.

El mandato que llevan las 18 seccionales de UnTER al congreso de hoy no es muy favorable a aceptar la propuesta gubernamental. Las ciudades más grandes, como Cipolletti, Roca, Bariloche y Regina rechazaron el incremento y propusieron medidas de fuerza. El malestar entre los docentes es grande, no solo por la cuestión salarial sino por el estado de las escuelas y la falta de precisión sobre el transporte escolar. Hay varias escuelas de Roca y Bariloche que no saben cuándo comenzará a prestarse el servicio y los Consejos Escolares tampoco lo pueden asegurar.