Mientras negocian con los docentes, Carreras los volvió a atacar

A esta altura y después de más de 3 años y medio de gestión, está demostrado que la gobernadora Arabela Carreras no tiene el mejor recuerdo de su paso por la docencia y no pierde la oportunidad de atacar al gremio y a sus ex colegas. Si bien en el Ministerio de Trabajo Educación y UnTER se ven las caras en una nueva negociación paritaria, evitó una autocrítica y calificó como "inexplicable que tengamos 3 días sin clases, siendo el salario de la provincia el tercer mejor salario a escala nacional".

La mandataria insiste en que los docentes de Río Negro cobran bien y los compara con los del resto del país. Por eso no pierde la oportunidad de decirlo para generar malestar en las distintas comunidades educativas, a los que pretende hacerles creer que los maestros hicieron tres días de paro porque no tenían ganas de trabajar. Sin decir nada del 10% que había arreglado en octubre y que luego de pagárselos, ordenó que se los descuenten y que figuren en el recibo como adelanto de futuros aumentos.

Si bien no trascendió nada de la nueva oferta salarial, Carreras nuevamente se corrió de la responsabilidad en el conflicto y aseguró que desde el gobierno tienen "todas las expectativas para llegar a un arreglo" y adelantó que "vamos a realizar una propuesta en conjunto con una revisión permanente", en vez de hacerlo cuando el aumento acumulado y los índices de inflación superen el 6%. E insistió: "No tiene ninguna explicación racional que no se hayan dado clases en la provincia".

Y lejos de asumir la responsabilidad, intentó desviar la atención con una reflexión un tanto inesperada, ya que el comienzo del ciclo lectivo estaba previsto desde el año pasado para el 27 de febrero. Sin embargo Carreras parece haberlo olvidado: "Afortunadamente, esta medida no impidió comenzar el día 2 de marzo como se hizo siempre en la provincia".

Queda claro que la mandataria no tiene empatía con los docentes, a los que señala todo el tiempo y no así a los estatales, con quienes prefiere evitar el conflicto y tras una reunión con el capo de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció el pase a plata de 3.100 trabajadores, lo que generó críticas por parte del candidato a gobernador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck.

Y en esta línea, la gobernadora justificó la medida: "Gran parte de nosotros los aplaudimos cuando los necesitamos para salvar vidas y buscamos hacerle este reconocimiento. Las diferentes miradas significan que debatir es bueno, seguir conversando es bueno porque tenemos un vínculo bueno. Cuento con el respaldo para este año que va a ser muy particular, donde tendremos un gobernador electo y una gobernadora que se va a salir. Hay que acostumbrarse que la democracia brinda un debate para equivocarnos lo menos posible".