Larreta: “No vamos a bajar la inflación con parches”

En una entrevista exclusiva con 24/7 Canal de Noticias, el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, analizó la coyuntura económica del país, y aseguró que, en caso de ser electo, “vamos a bajar la inflación, pero sin parches ni títulos para los medios”. También, de cara a las elecciones en Neuquén, respaldó la candidatura de Rolando Figueroa, y en materia de seguridad, aseguró que hace falta “un plan integral” para reforzarla.

En primer lugar, el dirigente porteño se refirió al armado del espacio Juntos por el Cambio (JxC) en las diferentes provincias e indicó que, a pesar de los contrapuntos internos, la unidad del frente “no está bajo ninguna discusión”. Sobre el accionar de su partido dentro de ese esquema, manifestó que respeta “la decisión que tome el PRO en cada distrito”, ya que “el federalismo empieza por casa”.

Precisamente, al ser consultado por la situación en Neuquén, en donde la dirigencia local del PRO decidió romper JxC y apoyar una candidatura por fuera de la alianza, Rodríguez Larreta remarcó en que la provincia “los representantes del partido tomaron la determinación de acompañar a Rolando Figueroa y yo respeto esa determinación”.

Ya en materia económica, el precandidato presidencial indicó que “hay que agradecer al campo y a vaca muerta” por seguir produciendo “a pesar de un contexto muy díficil y de un gobierno que pone trabas”. Consideró, a su vez, que esos dos sectores, el agrícola y energético, junto al turístico “serán los motores de la recuperación de la Argentina”, a partir de la implementación de un “plan serio e integral” para la economía.

Entre las baterías de medidas que consideró necesarias, señaló que “se debe mejorar la infraestructura, potenciar agresivamente las exportaciones y modernizar la legislación laboral por la que nadie quiere contratar”.

En ese marco, Rodríguez Larreta, en comunicación con 24/7 Canal de Noticias, prometió atacar y bajar la inflación “dejando de gastar más de lo que tenemos”, para de esa forma, “no usar más la maquinita de emisión y hacer que los precios suban”. De igual manera, explicó que el problema inflacionario no se debe abordar aisladamente, sino que, por el contrario, "debe hacerse en el marco de un plan de trabajo, que no incluya parches ni títulos para los medios”.

Por esa razón, además, criticó al presidente Alberto Fernández, al que acusó de jactarse, como algo positivo, de no tener un plan económico al momento de asumir en diciembre de 2019. “Sí hay un sector donde hay que dar previsibilidad es justamente en la economía”, subrayó.

Sobre el tramo final de la entrevista, el Jefe de Gobierno de la capital se refirió al avance del narcotráfico en el país, y en especial, en la ciudad de Rosario, en donde consideró que la situación “se fue de las manos como en casi ningún otro lugar de la Argentina” y se debe enfrentar con un “plan integral”.

“Hoy mismo hay que mandar 5000 efectivos de Gendarmería al lugar, aislar a los capos narcos que mandan a matar gente desde la cárcel, y llenar los puestos de la Justicia federal que siguen vacantes”, expresó, al tiempo que agregó que “la solución de fondo es el fortalecimiento de la policía, capacitando al personal y dotándolo de los recursos que hacen falta”.

