Otra vez el Patagonia realizó descuentos sin autorización

El Banco Patagonia, nada menos que el agente financiero del gobierno de la provincia de Río Negro, fue condenado una vez más ¿Sorprende? Está claro que ya no, pero preocupa y mucho. El caso que acaba de conocerse da cuenta de un vecino de Cinco Saltos al que, durante por cerca de diez años, le descontaron del sueldo seguros que jamás había contratado. Sabido es que existen frondosos antecedentes sobre la puesta en práctica de esta metodología, en perjuicio de los clientes.

Desde la Justicia rionegrina se informó que el cliente no tenía apego por las plataformas virtuales y que, como muchos, prefería manejarse con el cajero automático, por las dudas. Un día (de 2022) se le dio por revisar el ticket y vio que el sueldo no estaba completo. Preguntó en el banco y no le respondieron; entonces inició una demanda y saltó la jugarreta.

El juzgado de Paz de esa localidad constató el daño al cliente y, ahora, no sólo le ordenó al banco que lo indemnice, sino que también lo multó por haberle debitado dinero sin autorización, en lo que quizás se asemeje a un supuesto robo (aunque judicialmente no se lo considere así). Paradójicamente, uno de esos seguros era contra robos y estaba vigente desde 2013; el otro era un segundo de vida que le encajaron -si corresponde la expresión- en 2017. La sentencia hizo lugar al reclamo por todas las sumas descontadas en los últimos cinco años, más un monto de dinero en concepto de daño moral por las “consecuencias padecidas por el consumidor”.

El Banco Patagonia ya fue condenado en varias oportunidades y no se ha advertido, hasta el momento, un interés de las autoridades del gobierno de la provincia de Río Negro por indagar acerca de sus procederes, muy a pesar de que muchos de los perjudicados son agentes de la administración pública a los que les deposita sus sueldos en esa entidad.

Los casos vienen desde hace ya varios años, pero si se contabilizan sólo desde 2022, podrá decirse que dicha entidad crediticia ya recibió condenas por no abrirle una cuenta en dólares a un cliente que la solicitó antes de las restricciones. Y por haberle generado una deuda a una jubilada a la que durante cuatro meses sólo le debitó el mínimo, pese a que tenía depositado el total para el pago de su tarjeta de crédito.

Eso último ocurrió en Cipolletti, donde también condenaron al banco, tras la denuncia de otro cliente al que le descontaban por un seguro que nunca contrató y que pese a los reiterados reclamos, le seguían debitando los gastos mensuales.

Hace unos meses también hubo casos de vaciamiento de cuentas sueldos y de cajas de ahorro a trabajadores estatales, que obligaron al banco a reforzar las medidas de seguridad frente al ciberdelito.