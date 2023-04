Conflicto policial: el gobierno hizo anuncios, pero no alcanzó

La gestión de Arabela Carreras ofreció al sector de la Policía un paquete de medidas para destrabar los reclamos que se vienen realizando hace días en las dependencias policiales. Entre las mejoras, se creó el concepto “Fuerza de seguridad” que determinó un valor del 40% sobre la asignación al grado, y a partir del haber de marzo se incrementará a un 100% de la asignación del grado. Este concepto es de carácter remunerativo y bonificable. La diferencia respecto de lo abonado con las liquidaciones de marzo se pagó este lunes 10 por planilla complementaria.

Además, se pagó por única vez $40.000 en concepto de “anticipo de indumentaria”. Asimismo, se encuentra iniciado bajo el expediente 170745 el proceso de compra de uniformes para todo el personal policial y penitenciario. Tanto el incremento del ítem “Fuerza de Seguridad” como los $40.000 otorgados por única vez, repercuten en el sector pasivo. A partir del 17 de abril se iniciará la inscripción para la solicitud de créditos de $50.000 o $100.000 para compra de materiales de construcción de viviendas y mejoramientos habitacionales, conforme Ley 5386/19.

Desde la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad se encuentran trabajando en la modificación del Decreto Provincial Nº 315/1976 que permite una actualización ante las dificultades habitacionales. Se propone la derogación de la cláusula prevista en el Artículo Nº 141 punto 3, que textualmente versa: “En caso de que ambos cónyuges y/o convivientes presten servicios dentro del régimen de la Ley del Personal, solo tendrá derecho a percibir la bonificación por vivienda uno de ellos”. De esta manera, el beneficio podrá ser percibido por ambos cónyuges y/o convivientes.

Más patrulleros

La propuesta del gobierno rionegrino contempla un incremento de los fondos mensuales de las Unidades Regionales para la reparación de la flota automotor de $150.000 a $500.000. Se autorizó un anticipo de fondo de $25 millones de pesos para la rápida reparación de los patrulleros fuera de servicio. Además, se encuentra en proceso de equipamiento de 20 nuevas motos que serán entregadas en el mes de mayo.

También se realizó la solicitud de autorización ante economía del fondo de obras menores, para llevarlo de $150.000 a 1 millón de pesos. Se encuentra en proceso el expediente de licitación para la compra de 40 autos y 30 nuevas motos para sumar a la flota automotor. Y se continúa con el proceso de reparación de las unidades de toda la provincia.

El anuncio no alcanzó

Desde el Consejo de Bienestar Policial señalaron que “todo lo anunciado por el gobierno no resuelve la situación y que hasta el día de hoy no hemos sido convocados a un diálogo sincero, honesto y constructivo. Ante la falta de comprensión por parte del poder ejecutivo provincial, estamos en condiciones de decir que al día de hoy no está garantizada la presencia de la Policía de Rio Negro en las próximas elecciones provinciales”.

Agregaron que “velamos y solicitamos nuevamente por el bien de la ciudadanía y la democracia un llamado urgente al dialogo y una recomposición salarial acordé a la inflación. Insistimos que solo a través del diálogo y la construcción se construyen las bases de la democracia”.

