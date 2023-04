Conflicto policial: amenazan con impedir las elecciones

El conflicto que se inició como el reclamo de los retirados por el pago del 40% de zona Austral, desde hace unas semanas se intensificó y se sumaron algunos uniformados en actividad que reclaman mejores condiciones laborales, además de un aumento de sueldo diferencial con respecto al resto de los estatales. Al no obtener respuestas y mantenerse los acampes frente a distintas comisarías, el Consejo de Bienestar Policial amenaza con retener los servicios y que esta medida afecte el acto eleccionario del próximo domingo en Río Negro.

Durante los feriados de Semana Santa y con la intención de visibilizar el conflicto en Bariloche, durante la fiesta del Chocolate, un grupo de policías mantuvo protestas frente al Centro Cívico con quema de cubiertas. El denso humo negro copó en gran parte la transitada calle Mitre, que estuvo todo el fin de semana copada por turistas.

Incluso, una mujer intentó apagar las gomas con un balde con agua, pero uno de los manifestantes le tomó el recipiente y se lo vació en la cabeza.

Estas protestas también recibieron criticas por parte del intendente Gustavo Gennuso y de la gobernadora Arabela Carreras, quienes minimizaron el reclamo y sobre todo la cantidad de policías que participan de estas medidas de fuerza.

Ante el destrato, el Consejo de Bienestar Policial, que encabeza el sargento cesanteado por constantes faltas de disciplina, Rubén Ángel Muñoz, amenaza con intensificar las protestas. Anunciaron que en las últimas horas a los campamentos frente a las regionales de la provincia, se sumaron más uniformados en distintas unidades y amenazan con impedir el normal desarrollo de las elecciones a gobernador que se realizarán el próximo domingo.

A través de las redes sociales del organismo, que para las autoridades policiales no tiene identidad, publicaron que “sin policías no hay elecciones. Esto no es joda señores del gobierno”.

Con la foto de una urna con un voto tachado, se puede leer la frase: ”Este 16 de abril no se vota sin un sueldo digno”.

Los números en cuanto a los policías que se plegaron a las medidas son bastante distantes. El gobierno lo minimiza, en tanto que desde el Consejo de Bienestar Policial, aseguran que hay un 90% de adhesión y que está en riesgo la cobertura de los patrullajes en distintas ciudades.

La semana pasada, el propio Jefe de Policía, Osvaldo Tellería, aseguró que no podían negociar con el Consejo de Bienestar Policial porque no tenía identidad y que estaba dirigido por una persona que no pertenecía a la fuerza. Sin embargo, hace un año, la ministra de Seguridad Betiana Minor y las autoridades de la cúpula los recibieron y acordaron con ellos un aumento que pretendía que ningún policía en actividad cobre menos de 100 mil pesos.