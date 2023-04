Conflicto docente: UnTER votó cinco días más de paro

El Congreso extraordinario de UnTER decidió rechazar la última oferta salarial del gobierno rionegrino y definió la continuidad de las medidas de fuerza con paros de 48 horas para esta semana y 72 para la próxima. De esta manera, la elección a gobernador del próximo domingo quedarán en el medio del conflicto.

El pasado 31 de marzo, el gobierno provincial planteó la última oferta salarial al sector docente, que mantiene una férrea disputa con la gestión de Arabela Carreras. Una situación previsible y anticipada, a raíz del 10% de aumento otorgado en octubre y descontado al mes siguiente, porque el gobierno entendió que se trataba de un adelanto de futuros aumentos y no un incremento que era el resultante de la diferencia entre la inflación acumulada durante los dos primeros trimestres de 2022 y los incrementos otorgados.

En aquel momento UnTER planteó el rechazo y anticipó que en caso de no corregir las liquidaciones, no comenzarían el ciclo lectivo 2023. Y asi fue. La falta de previsión del gobierno de Carreras llevó el conflicto a un punto de difícil retorno. Es que las distintas propuestas realizadas desde febrero a la fecha no contemplaron esos puntos de octubre y luego, arbitrariamente, el gobierno decidió pagarla a aquellos que no realizaron las medidas de fuerza. Es más en un párrafo del acta paritaria, Educación dejó conddicionó ese aumento para todos los docentes si el gremio decidía levantar los paros ya anunciados y que se cumplieron la semana pasada.

Lo cierto es que unos 200 mil pibes de Río Negro tuvieron sólo 25 días de clases y 11 de paro en lo que va de 2023. El gobierno no planteó más en paritarias un acuerdo anual, hasta febero de 2024, sino que cambió la propuesta hasta agosto, con un acumulado del 50,77%, pero que el gremio rechazó en el Congreso que se desarrolló en Roca.

De acuerdo a lo que se informó, 158 congresales votaron el rechazo a la última oferta del gobierno y plantearon medidas de fuerza. En tanto que 72 votaron insuficiencia, por lo que no llevaban como propuesta la continuidad de los paros.

Después de una larga jornada de debate, finalmente el gremio decidió parar el jueves y viernes de esta semana y realizar otro paro de 72 horas desde el martes de la próxima. En tanto que se convocó a otro Congreso para el jueves que viene en Valle Medio.