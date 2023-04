Quiénes son los candidatos a diputados y diputadas

Los comicios del 16/A se encuentran literalmente en su cuenta regresiva y, entre listas madres y colectoras, las opciones para elegir diputados y diputadas en la provincia de Neuquén son en verdad varias y variadas. Por eso no está de más repasarlas y concurrir con más elementos a la soberana cita con las urnas.

Hay dos candidatas (cabezas de listas) que aparecerán dos veces en la pantalla de la boleta única electrónica, ya que van por distintos partidos en lo que se llaman listas espejo; ambas habitan en el frente que conduce Rolando Figueroa. Leticia Esteves va por el PRO y por Nuevo Compromiso Neuquino; al tiempo que Luciana Ortiz Luna lo hace por Desarrollo Ciudadano (Comunidad) y por Neuquinizate. A continuación las opciones.

* Movimiento Popular Neuquino (Lista 151): la fórmula que encabezan Marcos Koopmann y Ana Pechen (candidatos a gobernador y a vicegobernadora) lleva como primera candidata a diputada provincial a Daniela Rucci. Es presidenta del Concejo Deliberante de Rincón de los Sauces e hija del secretario general del gremio Petrolero, Marcelo Rucci. Segundo en la lista está el concejal capitalino, Claudio Domínguez.

* Energía Ciudadana (Lista 914, colectora del MPN): lleva como primer candidato a diputado provincial a Martín Pereyra, quien es el fundador y presidente de la Fundación Conygriega. Martín es el hijo del líder histórico de los trabajadores petroleros, Guillermo Pereyra. Como segunda va Micaela Soledad Saint Martín.

*Frente Integrador Neuquino (Lista 863, colectora del MPN): el primer candidato a diputado provincial es Pablo Tomás Diclemente, quien preside dicho partido. Es abogado, asesor en la Legislatura y también trabajó en el Concejo Deliberante. Segunda en la lista va Elvira Sara Mile.

* Frente Nuevo Neuquén (Lista 882, colectora del MPN): propone la reelección en su banca del diputado provincial Fernando Gallia. Es hijo de Sergio Adrián Gallia quien fue intendente de Plottier. Segunda va María Luz Blanco.

* Iguales (Lista 883, colectora del MPN): propone la reelección en su banca del diputado provincial Andrés Peressini, quien fue intendente de Plottier. Lo acompaña como segunda en la lista su compañera de bloque, María Laura Bonotti.

* Juntos (Lista 901, colectora del MPN): la lista de candidatos a diputados provinciales la encabeza la actual legisladora, Carina Yanet Riccomini. Segundo en la lista va Denis Alejandro Carrupan.

* Movimiento de Integración y Desarrollo (Lista 1, colectora del MPN): el primer candidato a diputado provincial es Rodrigo Gabriel Emilio Arenas, abogado y presidente del MID Neuquén. Segunda en la lista va la actual diputada Elizabeth Campos, quien ingresó como candidata por la Democracia Cristiana.

* Partido Vecinal Renovador (Lista 915, colectora del MPN): el primer candidato a diputado provincial es el actual legislador José Raúl Muñoz, quien ingresó como candidato de la Democracia Cristiana. Segunda en la lista se encuentra María Noelia Alarcón.

* Unión de los Neuquinos (Lista 166, colectora del MPN): UNE es el partido del actual diputado Mariano Mansilla. Lleva como primer candidato a diputado provincial a Francisco “Pancho” Baggio, quien es el secretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén. Segunda en la lista va Silvia Susana Andrian.

* Unión Popular Federal (Lista 23, colectora del MPN): la primera candidata es la ex diputada provincial, Fernanda Gabriela Esquivel Caliva, quien fue concejal de Plottier. Es la esposa del actual diputado provincial Carlos “Chino” Sánchez. Segundo en la lista va Daniel Alejandro Egea.

* Desarrollo Ciudadano (Lista 190): más conocido como Comunidad, es el partido que lleva como candidato a gobernador a Rolando Figueroa, a quien acompaña como candidata a vicegobernadora, la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz. La primera candidata a diputada provincial es Luciana Laura Ortiz Luna, médica. Segundo en la lista va Juan Federico Méndez.

* Arriba Neuquén (Lista 193, colectora de Figueroa): la primera candidata a diputada provincial es la concejala capitalina por la Democracia Cristiana, Nadia Judith Márquez. Segundo va el actual diputado Carlos Alberto Coggiola, quien también accedió a la banca con el partido Democracia Cristiana.

* Avanzar Neuquén (Lista 192, colectora de Figueroa): El primer candidato es el actual diputado provincial Lucas Alberto Castelli, quien en 2021 se fue de la bancada de Juntos por el Cambio, para formar su bloque unipersonal. Segunda en la lista va la concejala capitalina Ana Inés Servidio, quien emigró del bloque del Frente de Todos.

* Frente Grande (Lista 41, colectora de Figueroa): lleva como primera candidata a la ex intendenta de Zapala y actual diputada provincial por el Frente de Todos, María Soledad Martínez. Segundo en la lista va el concejal capitalino y dirigente del Movimiento Evita, Marcelo Zúñiga.

* Partido Socialista (Lista 50, colectora de Figueroa): la lista de candidatos a diputados provinciales la encabeza la concejala de Zapala, Teresa Anahí Núñez. Mientras que segundo va el concejal de Plaza Huincul, Gustavo Iril.

* PRO (Lista 180, colectora de Figueroa): quien encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales es la actual legisladora, Leticia Inés Esteves. Segundo en la lista se ubica el concejal capitalino y ex secretario de Gobierno de Horacio “Pechi” Quiroga, Marcelo Bermúdez.

* Frente Social por la Dignidad (Lista 842, colectora de Figueroa): lleva a Violeta Acuña y a Luis Martínez, como primera y segundo en la lista de candidatos a diputados provinciales. El partido está vinculado con la Cooperativa de Viviendas 127 Hectáreas, que conduce Jorge Salas.

* Frente de Todos Neuquino (Lista 673): lleva como candidato a gobernador a Ramón Rioseco y como candidata a vicegobernadora a la diputada provincial por el Frente de Todos, Ayelén Gutiérrez. El primer candidato a diputado provincial es el ex concejal y presidente del PJ neuquino, Darío Martínez. Segunda en la lista va la diputada Lorena Parrilli, hija del senador Oscar Parrilli.

* Kolina (Lista 67, colectora de Rioseco): lleva como primer candidato a diputado provincial a Carlos Alberto Vivero, a quien se conoce como “Beto” y por haber sido diputado nacional. Segunda en la lista va Angela del Carmen Ortiz.

*Movimiento Libres del Sur (Lista 40, colectora de Rioseco): la primera candidata a diputada provincial es la ex concejala y ex candidata a intendenta de Neuquén, Mercedes Lamarca. Segundo en la lista va Walter Mario Erdozain Gómez.

* Instrumento Electoral por la Unidad Popular (Lista 72, colectora de Rioseco): el primer candidato a diputado provincial es el ex secretario general de ATE Neuquén y referente de esa organización gremial a nivel nacional, Julio Fuentes. Hoy es presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE). Como Segunda en la lista va Anahí Alejandra Ruarte.

* Cumplir (Lista 908): Es la expresión libertaria neuquina, que lleva como candidato a gobernador al periodista Carlos Eguía y como candidata a vicegobernadora a Catalina Ureli. El primer candidato a diputado provincial es el concejal Guillermo Claudio Monzani, quien fue secretario de Obras Públicas del ex intendente Horacio “Pechi” Quiroga. Segunda en la lista va Brenda Natalia Buchiniz Zaniuk.

* Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (Lista 674): el FIT lleva como candidata a gobernadora a la ex diputada provincial Patricia Jure y como candidato a vicegobernador al también ex legislador Raúl Godoy. El primer candidato a diputado provincial es el actual legislador Tomás Andrés Blanco, trabajador de la ex Zanon. Segunda en la lista va la ex diputada provincial, María Gabriela Suppicich.

* Juntos por el Cambio Neuquén (Lista 675): lleva como candidato a gobernador al diputado nacional Pablo Cervi (UCR) y como candidato a vicegobernador al empresario de San Martín de los Andes, Jorge Taylor (PRO). El primer candidato a diputado provincial es el actual legislador, César Aníbal Gass (UCR). Segunda en la lista va la ex diputada provincial, María Carolina Rambeaud (PRO).