Elecciones: si se me perdió el DNI, ¿puedo votar con uno viejo?

Las elecciones provinciales de Neuquén están a la vuelta de a esquina, ya que se llevarán a cabo este domingo 16 de abril de 8 a 18. Todo ciudadano argentino o extranjero entre 18 y 75 años con domicilio en la provincia y que figure en el padrón electoral, tendrán que elegir a sus candidatos de forma obligatoria.

Los DNI habilitados para poder votar el próximo domingo es el último ejemplar del documento que debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. No se permitirá el voto de ciudadanos/as cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos/as que presenten el "DNI en su celular".

En caso de perder el documento, no se podrá emitir el voto, ya que no se puede emitir el sufragio con la constancia que indica que está en trámite, porque no se considera probatoria la identidad del elector.

El artículo 167 de la Cámara Nacional Electoral establece que únicamente serán válidos los siguientes documentos para votar:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI

Libreta celeste, que contiene la leyenda "No válido para votar".

Nuevo DNI tarjeta

¿Qué hay que hacer si no puedo votar por no tener DNI?

Aquellos que no asistan el día del escrutinio deberán justificar su ausencia ante el Juzgado Electoral y el tiempo para hacerlo está previsto hasta el 16 de mayo. El trámite se procesará luego de culminada la elección definitiva.

Las razones previstas por la legislación son: enfermedad, causas de fuerza mayor suficientemente comprobada que te hayan impedido asistir al acto electoral o distancia geográfica, hasta 200 km del lugar donde votás. Se debe contar con documentación para comprobar alguna de las causales.

¿Si soy extranjero tengo que votar?

El Artículo 24 explica que los extranjeros mayores de 16 años que cumplan con el requisito de antigüedad de dos años de residencia inmediata e ininterrumpida en el ejido de los municipios y de las Comisiones de Fomento de Neuquén, y que soliciten voluntariamente su inscripción en el Registro de Electores Extranjeros, estarán habilitados para votar en las elecciones de autoridades municipales.

¿Dónde voto en Neuquén?

Todo aquel que quiera conocer el establecimiento asignado para votar, puede ingresar a la página del Juzgado Electoral de la provincia o buscar en el padrón haciendo click acá. Con el número de DNI se puede acceder al lugar, número de mesa y demás información.

¿Qué pasa si no aparezco en el padrón electoral o mis datos tienen errores?

En caso de que haya errores en la información, los ciudadanos deberán efectuar el reclamo descargando el formulario disponible en el sitio web del Poder Judicial de Neuquén y acercarlo, junto con la fotocopia del DNI, al Juzgado Electoral Provincial (ubicado en Rivadavia 205 2º Piso) o al Juzgado de Paz más cercano a su domicilio.

¿Cómo se vota con la boleta electrónica?

Para demostrar cómo es el proceso de votación con la boleta electrónica, se elaboró un video tutorial o un simulador web que explica todos los pasos para estar preparado a la hora de emitir el sufragio. El mismo, se puede ver a través de este link

¿Qué se elige en estas elecciones provinciales?

Los neuquinos elegirán el 16 de abril gobernador y vicegobernador, 35 diputados titulares y sus suplentes, así como también presidentes de 21 comisiones de fomento, miembros de 10 comisiones municipales (municipios de tercera categoría), intendentes y concejales de 13 municipios de segunda categoría y de cinco municipios de primera categoría.