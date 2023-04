¿Es feriado el 24 abril?: quiénes tendrán fin de semana largo

Este lunes 24 de abril será feriado para los trabajadores cuyas empresas determinen que adhieren al Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, un día que fue incluido en el calendario oficial como no laborable.

Desde la sanción de a la ley 26.199, el 24 de abril se conmemora el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, fecha en la que se recuerda el genocidio del pueblo armenio ocurrido en el año 1915.

En el calendario confeccionado por el Ministerio del Interior de la Nación, este día figura como no laborable. Por ese motivo, al no tratarse de un feriado nacional, será el empleador quien defina si el trabajador debe asistir o no a sus puestos de trabajo. Por ende, en el caso de trabajar, el pago será como una jornada normal.

En cambio, de ser feriado se establecerían las normas legales del descanso dominical. Es decir, el día se paga un 100 por ciento más de la remuneración habitual.

Feriados inamovibles

1 de mayo (Día del Trabajador)

25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo)

17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes)

20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)

9 de julio (Día de la Independencia)

20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

25 de diciembre (Navidad)

Feriados trasladables

17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) se celebrará el lunes 21 de agosto.

12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) se celebrará el lunes 16 de octubre.

Feriados con fines turísticos