Zombies recorren el centro neuquino durante este domingo

A partir de las 16:00 de este domingo, el centro neuquino estará repletó de muertos vivos deambulando por sus calles. Pero, los amantes del mundo zombie no se reunirán por algo relacionado a The Walking Dead o The Last Of Us, sino que la iniciativa tiene como fundamento algo más que lo artístico: ser un acto solidario.

Los zombies neuquinos buscarán ayudar a los comedores y merenderos de Neuquén y Cipolletti. Aquellos que se alistaron, donaron 2 alimentos no perecederos para que después puedan ser donados. El Monumento a San Martín fue la partida inicial y el destino final del recorrido es el Cenotafio Caídos en Malvinas.

El evento es organizado por un grupo de motociclistas solidarios. Vikingo Tatto es integrante y uno de los organizadores del mismo. En su cuenta de Instagram, acató sobre la convocatoria:"Que los zombies se contagien pero en forma de empatia hacia quienes menos tienen".

Aquellos que participen también tendrán la oportunidad de ganarse premios. El mejor zombie esta tarde puede ganar hasta $10.000. También, hay órdenes de compra, mates, ropa, perforaciones y mucho más.