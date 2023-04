Buscan voluntarios para ayudar a gente en situación de calle

El refugio Cura Bronchero, del barrio Villa María de Neuquén Capital, es un hogar que ayuda familias en situación de calle y personas con consumo problemático. Bajo su techo, pueden comer, bañarse y pasar la noche. Actualmente, la casa se encuentra en su límite de capacidad con un total de 34 personas y, desde la organización, solicitaron la participación de voluntarios de la ciudad de Neuquén para ayudar con el espacio de contención que nació hace ya cinco años.

"El voluntariado es una tarea de no más de dos horas semanales", explicó Mariel Zimmerman, coordinadora del hogar, en diálogo con AM 550. Además, advirtió que "cuentan con el apoyo de Desarrollo Social y el Ministerio de Deporte de la municipalidad de Neuquén", pero que "no alcanza".

En ese sentido, Zimmerman señaló que lo que más precisan es de personas que ayuden "con el traslado de algunas donaciones y la organización del refugio" y, por otro lado, mencionó la necesidad de productos de limpiezas, a los cuales por su precio "no pueden acceder". Entre ellos mencionó: lavandina, detergente, papel higiénico, jabón de lavar y liquido para piso . El hogar está ubicado sobre calle Echeverría al 140 y también ofrece talleres y espacios terapéuticos para las personas en situación de vulnerabilidad.

Al respecto, Zimmerman indicó que hay familias enteras que llegan a la provincia con promesas de trabajo que quedan truncas, por lo que quedan en la calle. Asimismo, explicó que hay jóvenes con problemas de consumo que llegan "con lo puesto" buscando contención.

Para el voluntariado o donaciones se solicitó comunicarse al 02995119809