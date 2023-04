Conocé los tips para cuidar el hígado estas Pascuas

Es común que en el festejo de las pascuas, el promedio de la gente sufra de dolores al hígado producto de comidas no saludables, como el exceso de harinas. Por ello, en diálogo con Mejor de Tarde de AM 550, el nutricionista Samuel García enumeró algunos tips para tener en cuenta durante este fin de semana, para no pasar un mal rato debido a dolores estomacales.

En primer lugar, el profesional de la salud advirtió que si bien muchas personas eligen el pescado porque es una comida tradicional, a veces no lo consumen de una manera muy saludable porque lo sobrecargan de crema o queso y lo fritan sin necesidad. "Lo más importante del pescado es la cadena de frío", señaló indicando que una vez que se compra, directamente se tiene que llevar el alimento a la heladera para frizzarlo, ya que tiene una vida útil muy corta .

También, agregó que si se compra pescado lo recomendable es que "sea file o sin empanar" y que el empanado se haga en casa. Asimismo, recomendó que este sea cocinado al horno, debido a que el alimento ya viene pre-frito, y que es importante que en la mesa haya platos de verduras, ya sean braseadas o no.

Por su parte, al momento de la compra alertó que se debe prestar atención a las condiciones del pescado: que este se vea fresco, que tenga buen olor y que no presente los ojos hundidos, síntomas de que no está en buenas condiciones.

En cuanto a los chocolates, García remarcó la necesidad de "no comer puros productos dulces" sino que estos sean acompañados con frutas, para una alimentación más saludable. Por ello, es importante acompañar el chocolate con un gajito de naranja, por ejemplo, o de la fruta que gustes para que "la harina no le pase factura al hígado". También, aportó que es preferible que, si en la mañana se desayuna una rosca de pascuas, durante el almuerzo el postre sea alguna fruta. Del mismo modo, insistió que en todas las comidas del día, los platos sean acompañados con agua, frutas y verduras.

