El Concejo de Deliberante trató la inseguridad en los taxistas

El Concejo Deliberante de Neuquén Capital trató en la mañana de este viernes la modificación en la normativa que regula el Servicio Público de Transporte en taxis y unos de los temas que se debatió fue la inseguridad diaria que viven sus trabajadores. Al respecto la Conejal por Democracia Cristiana, Nadia Márquez, explicó en diálogo con Mitre Patagonia que si bien tuvieron en cuenta la agresión de una mujer contra un taxista, viralizado esta semana por Mejor Informado, su abordaje se dio en el marco de "varios pedidos" formalizados el año pasado.

Sobre esto, Márquez apuntó: "Lo que más me preocupa es sí ese nivel de agresividad tuvo frente a los chicos, no me quiero imaginar cómo viven esos chicos en la casa", en referencia a la madre. En cuanto a esto, con el objetivo de garantizar mayor seguridad a los trabajadores del transporte público de taxis, remises y colectivos, la diputada provincial manifestó que están analizando la posibilidad de concretar la aplicación del sistema de cámaras.

El mismo ya fue sancionado, pero no está activo, por lo que refirió que "un funcionario del municipio dijo que está en proceso de licitación para poder adquirir las cámaras para ponerlas en todos los taxis y remises".

En línea con esto, también enfatizó en que le sorprende la violencia diaria que se vive, no solo de los taxis y remises, sino también en el resto de los ámbitos. Por esto, afirmó que "al ser un servicio público el municipio debe garantizar el servicio" y que en caso de que las cámaras se apliquen están "no filmarán todo el tiempo", sino que realizarán capturas ante eventuales hechos de violencia. Y lanzó: "si alguien no quiere hacerlo que deje su licencia y listo".

Por último agregó que también trataron "una especie de diagnóstico con cuantas licencias hay, como se distribuyen, cuantas hay activas", entre otros puntos. Por otro lado, se mostró expectante por la transición del gobierno e indicó que cumplirá su cargo actual hasta el 9 de diciembre, realizando un "trabajo en paralelo" hasta el 10 de diciembre.