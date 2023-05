Río Negro sin los 8.400 millones de dólares del Hidrógeno Verde

En noviembre de 2021 la gobernadora Arabela Carreras junto con el presidente Alberto Fernández, el ex Puma Agustín Pichot y Andrew Forrest, presidente de Fortescue Future Industries, anunciaba una mega inversión en Río Negro. A partir de ese momento el hidrógeno verde comenzó repetirse en cada uno de los actos de la mandataria y los 8.400 millones de dólares de inversión le permitió soñar. Pero pese a las presiones y al fuerte apoyo de Alberto Weretilneck en el Senado, la ley que regule esta actividad energética nunca llegó al recinto, entonces Río Negro dejó de ser el lugar elegido para los australianos.

El proyecto no sólo quedó en el anuncio y la firma de los convenios, sino que también el CEO de Fortescue llegó a la provincia y con Carreras viajaron a Punta Colorada. Con un plano en la mano, posaron para la foto. Es que ese era el lugar elegido para montar la planta. Algo que fue muy bien recibido por la comunidad de Sierra Grande, que desde el cierre de Hipasam busca alguna actividad económica que le de trabajo a los vecinos. El proyecto estipulaba unos 15 mil puestos laborales.

Pero todo lo bueno del hidrógeno verde, de repente se paralizó. El proyecto para realizar el proceso de energía limpia y exportarlo al mundo comenzó a tener problemas. Aunque desde el círculo de Carreras decían que todo seguía con normalidad, lo real es que la empresa australiana no invirtió ni un sólo dólar en la provincia. Aunque si lo hizo en el norte de Chubut, donde llegó a comprar unos 15 campos con la intención de montar un parque eólico.

Pasados los meses, el tema ya no estuvo en la agenda de la gobernadora, que llegó a gestionar una diplomatura en hidrógeno verde en la Universidad de Río Negro. Tampoco estuvo presente en la campaña de Weretilneck. Y finalmente se conoció que Forrest ya no tenía intenciones de traer sus millones al país y a la provincia.

Según dejaron tascender su operadores en Argentina, el empresario australiano está enojado con el presidente por no cumplir su promesa. Es que el Ejecutivo no logró nunca darle tratamiento a la ley que regule la actividad. Por más que circularon varios proyectos, ninguno pudo lograr el acuerdo, no sólo en el Congreso, sino que tampoco le cerraba a la empresa que exigía que la exportación no tuviera retenciones.

De los 8.400 millones de dólares que se invertirían en Río Negro, el nuevo escenario que se le presentó a la empresa les demanda bastante menos, poco más del 42% de esa cifra. Se supo que en Brasil ya se aprobó el marco regulatorio con una rapidez asombrosa, les facilitaron el puerto y la infraestructura, por lo que la inversión será cercana a los 3.600 millones de dólares.

Además del anuncio en Argentina y la visita a Río Negro, en la pasada cumbre climática COP26 de Barcelona, Forrest junto con la gobernadora Carreras hicieron la presentación mundial del proyecto, que incluía su planta de tratamiento y la posterior exportación por el puerto de Punta Colorada, el que se utiliza en la actualidad para los embarques de hierro que realiza la minera china que opera el zocabón de Sierra Grande.

Entre las condiciones planteadas por los australianos al presidente Fernández, estaba el acceso a un dólar competitivo, la eximición de impuestos para el desarrollo del parque eólico y una estabilidad fiscal por 30 años. Una verdadera utopía para la debilitada y siempre compleja economía argentina.

El de Río Negro era el principal proyecto mundial que tenía la empresa, pero decidieron suspenderlo y enfocarse en la obra que realizará en Ceará, en el noreste brasileño. La exportación se realizará a través del puerto de Fortaleza, que es una sociedad entre el puerto holandés de Rotterdam y el estado de Ceará.