Vaca Muerta: solo 6 productoras trabajan en evacuación aérea

Este mediodía, el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa firmó dos actas de acuerdo con las cámaras empresarias CEOPE y CEPH para reforzar las medidas de seguridad, capacitación de personal y disponer un sistema de evacuación aérea. El Secretario General del Sindicato, Marcelo Rucci, se mostró conforme con estos avances en un déficit de la industria como lo es seguridad, pero alertó sobre la poca participación de las empresas productoras en lo que es evacuación.

Además de Rucci, también firmaron las actas Ernesto Inal (Secretario General Adjunto) y Daniel Andersch (Secretario Gremial) por Petroleros Privados. Asimismo, rubricaron las actas funcionarios de las secretarías de Trabajo de las provincias de Río Negro y Neuquén, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de Nación (SRT).

Marcelo Rucci habló en el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias sobre lo sucedido. Allí, destacó la presencia de las provincias, las empresas y la SRT; como también, aseguró estar “contento” con el avance conseguido tras casi un año de trabajo, aunque lamentó la ausencia de algunas empresas productoras.

"Hemos firmado el acuerdo de priorizar el tema de la seguridad con las reglas que salvan vidas", comentó Rucci. Y, amplió: "Con la facultad de los trabajadores, ante cualquier situación o maniobra que entiendan de que corren riesgo, tengan la facultad de poder parar la operación". Por este motivo, destacó que los acuerdos dan "una gran posibilidad de poder resolver un montón de deficiencias que hay en la industria".

Por otra parte, informó que habrá una app que dará la posibilidad de que la gente conozca cuáles son las reglas que permitirán mejorar la seguridad de los trabajadores . Las cuales no sólo están abaladas por el sindicato, sino también por las empresas. "Es un paso importante. Creo que es el puntapié inicial a un trabajo que tenemos que realizarlo en conjunto y que es responsabilidad de todos", sostuvo.

Sobre el acuerdo en evacuación aérea, notificó que ya hubo empresas que trabajan en las licitaciones y que próximamente coordinarán un punto estratégico donde arribará el helicóptero sanitario. Pero, se mostró disconforme con la poca participación: "Hasta este momento han sido solamente seis empresas productoras las que están trabajando". En este sentido, expresó que desde su sector lo ven como "un grave desprecio a la vida de los trabajadores de parte de esas productoras".

Por último, anticipó que no van a "permitir que sea para algunos sí y para otros no" y que sostendrán medidas de fuerza con aquellas productoras que no definan resolver esta cuestión.