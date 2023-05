Le robaron y la aseguradora puso una insólita excusa

En una actitud que podría considerarse insólita pero que a esta altura lamentablemente no sorprende, una aseguradora pretendió esquivar el pago a un cliente al que le robaron en General Roca. La excusa que usaron los agentes de esa compañía para no pagarle fue que la casa no tenía rejas en todos lados. Por supuesto que fue condenada por la Justicia y ahora deberá pagarle.

Más aún, no sólo deberá abonarle el monto de la póliza, sino también el daño moral que le provocó al cliente y una multa a favor de este. Quedó claro que la intención de la empresa fue no pagarle.

En el expediente judicial consta que, para vivir más tranquilo, este vecino que reside en la localidad rionegrina contrató una póliza combinada familiar de Triunfo Coop. de Seguros LTDA. También quedó acreditado que, antes de firmar el contrato, los empleados de esa compañía constataron las medidas de seguridad de la vivienda y le dieron luz verde a la póliza.

Un año después sobrevino el robo y estos dijeron que no le correspondía el pago porque los ladrones habían ingresado por un ventiluz que no tenía rejas. La víctima inició una demanda y expuso que, entre otros bienes, le robaron un microondas, una notebook, una Nintendo, una playstation, un minicomponente, electrodomésticos y dos televisores.

En fin, la titular del Juzgado Civil N 9 de esa ciudad estableció que “el contrato debe interpretarse en el sentido más favorable para el consumidor” y dijo que la aseguradora intentó escudarse en una excusa “inexistente y por lo tanto arbitraria”. Fue así que la condenó.