Temporal: ¿cómo afecta a la capital neuquina?

Este lunes por la madrugada, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) comunicó la suspensión de las erogaciones programadas desde la presa de Portezuelo Grande, tal como se había informado en el comunicado emitido el domingo por la noche. Esta medida se tomó en respuesta al aumento del caudal del río Neuquén, ocasionado por el temporal que está afectando a la provincia.

Comunicado de la AIC.

Las complicaciones se generaron, mayormente, en el norte neuquino con localidades anegadas. En la capital no grandes problemas relacionados con las precipitaciones. "Los 42 milímetros que cayeron en las últimas horas no generaron inconvenientes y esto es gracias a las obras que se han hecho. Las calles Perito Moreno, Chubut, Santa Cruz y San Martín, no registraron inundaciones", afirmó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Francisco Baggio, en diálogo con AM550 y CN24/7.

"Lo que sí sucedió, fue que tuvimos algunas calles anegadas por el vandalismo, ya que se robaron las rejillas que cubren las bocas de tormenta. Entra mucho residuo y esto genera que los pluviales no drenen lo suficiente", detalló Baggio.

Además, la Municipalidad notificó a todos los vecinos de los barrios ribereños para que estén alerta por la crecida del Río Neuquén, como por ejemplo, Rincón de Emilio, Sapere, y Provincias Unidas.

Actualmente, rige una alerta por la crecida del Río Neuquén emitido por la AIC. El organismo informó que se mantendrá la programación de caudales salientes del compensador El Chañar. Para este lunes, se prevé un caudal de 500 m3/s; para el martes 27, se estima un caudal de 550 m3/s; y para el miércoles 28, se proyecta un caudal de 600 m3/s.