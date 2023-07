Denuncian al Banco Patagonia por una supuesta estafa

Son numerosas las denuncias en el país contra las entidades bancarias, donde los clientes y damnificados manifiestan que les faltó dinero de sus cuentas bancarias porque se produjeron movimientos pocos habituales a través de transferencias bancarias por grandes cantidades de dinero.

Los casos no cesan y en Neuquén capital esta vez le tocó a Rocío Sendyk, que es clienta del Banco Patagonia. En dialogo con 24/7 Canal de Noticias, la mujer denunció que a principios del mes de julio tuvo un movimiento poco habitual en su cuenta bancaria y que le sacaron más de $100 mil.

“El viernes pasado ingrese a mi home banking como lo hago habitualmente para controlar los movimientos y veo que tengo una transferencia realizada que yo no hice ni autorice”, expresó Roció en Noticiero Central e indicó que “es muy extraño lo que paso, es una situación desesperante”.

Home banking Banco Patagonia

Al ver que en su home banking figuraba una trasferencia que ella no había realizado, la mujer decidió efectuar el respectivo reclamo en la entidad bancaria. “El Banco Patagonia no me da una respuesta, ya llevó una semana haciendo reclamos presenciales y telefónicamente, y me responden que no saben dónde fue a parar el dinero de mi cuenta bancaria, porque no pueden ver la cuenta de destino y ellos tampoco entienden que fue lo que pasó”, relató Roció angustiada.

Cuando la mujer comenzó con los reclamos, aseguró que desde el Banco Patagonia lo primero que le dijeron fue que tenía que esperar 48 horas para que puedan ver la cuenta de destino donde se realizó la transferencia, pero luego de una semana, no le dan respuestas y Rocío todavía no sabe dónde está su dinero.

“Lo peor de todo, es que desde el banco no me pueden garantizar que me van a devolver el dinero, porque cada vez que les consulto, me responden que primero tienen que realizar una investigación”, subrayó la damnificada y agregó que “lo único que hicieron fue pedirme disculpas y lamentablemente yo con eso no pago mis cuentas”.

Por otra parte, Roció también aclaró que “siempre toma los recaudos necesarios antes de ingresar a su cuenta y que no accedió a la misma a través de ningún link, por eso no sabe si se debió a una estafa”.

“Fue un robo lo que me hicieron, porque fue mucha la plata que me sacaron de mi cuenta”, dijo la clienta del Banco Patagonia. “Soy una persona trabajadora, que paga un alquiler y los impuestos todos los meses, tuve que pedir plata prestada para poder pasar este mes”, finalizó.