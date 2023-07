Estafas en el BPN: jubilado denunció que le vaciaron la cuenta

Las estafas virtuales están a la orden del día y parece que nadie se salva ante los delincuentes que usan distintos modos operandi para sacarle dinero a las personas. Este fue el caso de un jubilado de la localidad neuquina de Las Lajas, quien en las últimas horas denunció que le vaciaron su cuenta bancaria del Banco de la Provincia de Neuquén (BPN).

El hombre asegura que no es la primera vez que le sucede un hecho de estas similitudes, ya que es la segunda vez que le pasa que va a cobrar su jubilación, se encuentra con la cuenta vacía y en los extractos bancarios le aparecen trasferencias bancarias que él jamás efectuó.

A medios de comunicación, el denunciante explicó que el viernes 30 de junio se acercó a un cajero y vio que su jubilación había sido acreditada con éxito y procedió a sacar el dinero. “En una primera operación puede sacar $30 mil, pero cuando volví a colocar la tarjeta para retirar más, me apareció que la cuenta estaba en cero”, detalló.

Apenado por lo que le había pasado y como era fin de semana, el hombre el lunes decidió presentarse a una sucursal del BPN para hacer la denuncia correspondiente. “Me dijeron que vuelva el martes, que me iban a dar más información, cuando volví me comunicaron que había registro de una transferencia a una cuenta de Córdoba capital, que yo no hice”.

el BPN alertó sobre estafas virtuales.

El hombre asegura que no tiene homebanking y tampoco otro tipo de aplicación para efectuar transferencias o compras y dijo que el banco le facilitó la identidad del propietario de la cuenta bancaria donde se recibió la transferencia y que pertenecía a una página web de compra y venta.

Ante el reclamo del jubilado, desde la entidad bancaria le dijeron que no podían hacer nada al respecto. Por ese motivo, el hombre dio de baja su tarjeta y que se siente inseguro “porque el banco no responde” y porque es la segunda vez que le hackean su cuenta.

Cómo evitar una estafa virtual