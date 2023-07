Convocan a una marcha por la inseguridad en Cipolletti

En respuesta a la creciente preocupación por la inseguridad en la ciudad de Cipolletti, vecinos y comerciantes se unieron en una convocatoria masiva para manifestarse en contra de la delincuencia y exigir acciones concretas por parte del gobierno provincial. Originalmente programada para el próximo viernes, la marcha fue adelantada para mañana a las 12 del mediodía.

La marcha por seguridad, bajo el lema "Queremos vivir y trabajar en paz" , se llevará a cabo este viernes 21 a las 12 horas. Comerciantes y vecinos se reunirán en la intersección de las calles Yrigoyen y Villegas para manifestar su preocupación por la situación actual. La modificación de la fecha responde a la solicitud del gobierno de Cipolletti de restringir la difusión de la convocatoria, según explicó María Paz Montelpare, una de las organizadoras.

La imagen que recorre las redes en Cipolletti.

María Paz Montelpare, comerciante de Cipolletti, sufrió un nuevo incidente esta semana cuando un individuo ingresó a robar en su taller situado en la calle Alem, llevándose todas sus herramientas. Lamentablemente, esta no es la primera vez que atraviesa esta difícil situación, ya que fue víctima de robos en al menos cinco ocasiones anteriores.

"Por favor súmense. No es para cortar calles, no es una macha violenta, no es con fines políticos. ¡Es para poder vivir y trabajar en paz y en una ciudad segura! Por favor, por ustedes, sus familias y amigos, son 10 minutos de su presencia la que requerimos", afirmó la comerciante en sus redes sociales.

En la región, las estadísticas de robos de autos, camionetas y motos registraron un preocupante aumento exponencial en los últimos meses. El malestar entre la población también ha ido en aumento, ya que nadie parece estar a salvo de este tipo de delitos. Incluso aquellos que optan por dejar sus vehículos resguardados en garajes o patios no están exentos de sufrir la pérdida de sus propiedades, quedando en una situación de vulnerabilidad al quedar sin su medio de transporte.