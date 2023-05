Ola de robos Cipolletti: desvalijaron una casa y se llevaron el auto

Los robos se repiten en Cipolletti. Las familias tienen miedo ir a trabajar y dejar sus casas solas, porque los delincuentes aprovechan esta situación, no sólo para robar cualquier cosa de valor del interior, sino que también se apoderan de los autos que dejan en los garajes. Esto sufrió una pareja del barrio Almirante Brown que intenta ubicar su vehículo modelo 2020.

El hecho sucedió ayer antes del mediodía en una casa de Sarmiento y Güemes, donde llegaron los delincuentes, violentaron la cerradura de la puerta y se apropiaron de todo lo que quisieron, aprovechando que no había nadie en la vivienda.

Los ladrones contaron con mucho tiempo, y pudieron elegir el botín. Además utilizaron el auto de las víctimas para cargar todas las cosas y después, como si nada, lo sacaron del garaje para emprender la huida.

Esta acción fue vista por una vecina, que le llamó la atención como a esa hora de la mañana se abría el portón de la vivienda y un desconocido sacaba el Volkswagen Nivus modelo 2020.

Sabiendo de que los propietarios no estaban en casa y que trabajan durante todo el día, la vecina no dudó y comenzó a perseguir a los ladrones, al tiempo que también dio avisó a la Policía de lo que estaba pasando. Sin embargo pocas cuadras después perdió de vista el auto y ya no se supo nada más de los delincuentes.

De acuerdo con lo que la testigo pudo aportar, cree haber visto al menos a tres personas, a las que siguió pero se perdieron en jurisdicción del barrio Don Bosco, en la calle Chile.

La Brigada de Investigaciones trabaja con las cámaras del servicio de monitoreo de la ciudad como para tratar de determinar si el vehículo puede haber pasado el puente hacia territorio neuquino, pero por el momento no tienen novedades.

Este hecho se suma a la ola de hechos delictivos que se vive en la ciudad y que mantiene alarmada a toda la comunidad. Es más ante un hecho sucedido el lunes en el barrio San Pablo, que quedó registrado en las cámaras de seguridad, los vecinos decidieron enviarle una nota al intendente Claudio Di Tella para que intermedie con el gobierno provincial y acompañe el pedido de seguridad. Como así también las demandas que le hacen a la Policía.