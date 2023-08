Qué se dijo desde Neuquén sobre el asesinato de Morena

Mientras la indignación y el dolor continúan en todo el país por el robo y asesinato de la pequeña Morena de 11 años mientras se dirigía al colegio, distintas voces se hicieron eco del caso y brindaron su opinión. A pocos días de las Elecciones PASO, la seguridad (o la falta de ella) se puso nuevamente en foco, dejando por un momento la cuestión económica, aunque en el fondo sean parte de un mismo problema.

En Neuquén, desde el ámbito político, y consultados por la redacción de Mejorinformado.com algunas voces, con presencia en las boletas del próximo domingo, se pronunciaron al respecto.

Leticia Esteves, actualmente es diputada provincial de Juntos por el Cambio, y encabeza la lista de diputados nacionales por Neuquén de Horacio Rodríguez Larreta. Al respecto la legisladora dijo: "La inseguridad es una problemática que nos atraviesa a todos y es muy triste lo qué pasó. Me parece que es momento de respetar el dolor de la familia".

Su contrincante en las urnas es el actual diputado nacional de JxC Francisco Sánchez, quien busca renovar su banca, acompañando a Patricia Bullrich. Sánchez expresó: "Es una tremenda tragedia la muerte de una chiquita de 11 años, que tenía todo por delante, una nena que iba a la escuela, que estaba haciendo lo que se supone que todos tenemos que hacer, que es una vida normal, y que dos delincuentes, creciendo que estaban ganándose el pan, haciendo algo que ellos justifican como lo que les toca, es parte no solamente de responsabilidad de esos delincuentes, sino también parte de responsabilidad, por ejemplo, voy a decirlo, Juan Grabois, que decía que antes de ser cartonero había que salir de caño. No era el único, pero sí uno muy representativo de toda esta corriente filosófica, que dice defender los derechos humanos, y detrás de eso son capaces de justificar cualquier barbaridad. En realidad es todo un sistema, un sistema que compone estas organizaciones de pseudo derechos humanos, porque en realidad no están promoviendo los derechos humanos, sino que defienden a los delincuentes, y también de una parte de la sociedad que dice que hay que brindarle garantías a toda costa a los delincuentes, garantías que sí están expresadas en la Constitución, pero que no pueden ser superiores a los derechos de las víctimas. Pero ponen a los victimarios, a los delincuentes, por encima de las víctimas, no solamente de los delincuentes, sino también de una sociedad que termina mirando para otro lado. Entonces creo que hay algo importante para mirar aquí, una vez más la tragedia, una vez más lo más doloroso, termina enseñándonos algo, que veremos si nosotros después lo convertimos en algo real, en hechos reales. Yo creo que acá hay que penalizar los delitos, no se trata solamente de bajar la edad de la imputabilidad de los menores, sino sobre todo de penalizar los delitos, delitos gravísimos como este tienen que ser penados en función de lo que son, no de la persona que lo comete, la edad y las circunstancias, sino la gravedad del delito que se comete, la pérdida de una vida humana, de una criaturita que tenía todo por delante, fue cometida por animales, por salvajes. Ya digo, el hecho es lo grave, no importa quiénes han sido, hay que castigar el hecho, y esa es la enseñanza lamentable que nos deja esta tragedia, una más en Argentina".

Por su parte, Nadia Márquez la actual concejal, que irá como diputada nacional por La Libertad Avanza acompañando a Javier Milei, dijo: "El vil asesinato de Morena no hace más que mostrar los graves problemas de violencia e inseguridad en Argentina. Ya no hay límites. No hay respeto a nada. Todo Argentina se une en un pedido de justicia terrenal, que es limitada, y a la espera de la justicia celestial, que será completa.Tenemos que tener un gran acuerdo nacional de tolerancia cero a la violencia, y fomentar una cultura de la paz, del respeto al prójimo y justicia. No más violencia".