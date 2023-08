Provincia pagó $70 millones de los 258 adeudados a Bomberos

Luego de advertencias de los Bomberos Voluntarios de Neuquén por posibles medidas de fuerza en reclamo al pago de montos adeudados por compensaciones y una cobertura social (como lo especifica la normativa), el gobierno convocó a una reunión este viernes, donde solo cancelaron una parte de la deuda: $70 millones de los 258 adeudadaos.

Al respecto, el equipo de 'Así estamos' dialogó con Miltón Canale, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios, luego de la reunión con Domínguez: "Nos reunimos porque nos debían 258 millones y depositaron 70 millones, nos explicó que la provincia está atravesando un momento dificil y fue lo que pudieron juntar", explicó.

Cabe destacar que los Bomberos Voluntarios no reciben salarios mensuales, sino compensaciones y una cobertura social, sin embargo, Canale aseguró que "aún no le pagamos a los bomberos que cumplen 25 años de servicio, La preocupación nuestra es si se resuelven los pagos por el reconocimiento. En lo que va del año no vieron un peso".

Actualmente, los miembros del cuartel se encuentran pagando por obra social: "La cuota pasó de $10.500 a $29.600 por cada bombero", informó Canale. "De 600 voluntarios, 160 aproximadamente no tienen obra social", aseveró en el aire de Mitre Patagonia.

La reglamentación

La Ley 3359, aprobada en octubre de 2022 y reglamentada en junio del presente año, establece la obligación de realizar aportes anuales a las 28 asociaciones de Bomberos pertenecientes a la Federación, garantizando así recursos financieros para su funcionamiento. Asimismo, la ley asegura a los bomberos voluntarios con al menos 6 meses de antigüedad en la asociación, beneficios que incluyen una obra social en caso de no contar con una, así como cobertura de seguro de vida y accidentes personales, reafirmando su compromiso con la seguridad y bienestar de estos individuos.