Bomberos no prestarán servicios tras sufrir robos

El cuartel de Bomberos de Cutral Co, informó este martes a través de un comunicado, que parte del personal que realiza labores diarias, no prestará servicios durante la madrugada debido a que en los últimos días un trabajador sufrió un robo en su vivienda particular mientras prestaba servicios en la institución.

De esta forma, el cuartel continuará brindando el servicio a la comunidad pero con el 50% del personal, lo que puede afectar la labor diaria para atender las urgencias que se desarrollen durante los próximos días en horario nocturno.

Al respecto, el jefe de Bomberos de Cutral Co, Darío Campos, manifestó que "parte del personal del cuerpo activo que por distintos motivos dejan sus viviendas solas o con sus hijos, tomaron la decisión de no prestar servicio durante las madrugadas, afectando directamente la prestación del servicio".

En este sentido, Campos explicó que "como jefe no puedo exigirles que acudan a los servicios de emergencia si esto implica poner en riesgo sus familias y bienes al no estar garantizada la seguridad”. Además, lamentó la situación por la que están atravesando ya que “nos vemos desamparados como familia e impotentes ante la situación que afecta directamente nuestro servicio a la comunidad".