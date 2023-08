Muerte del soldado: ¿qué opinan los expertos en criminalística?

La investigación sobre la muerte del soldado en Zapala sigue en curso, y recientemente se han dado a conocer detalles oficiales sobre las acciones llevadas a cabo por el Juzgado de la localidad hasta la fecha para esclarecer el hecho. Además, se ha revelado un hecho específico que implica al padre de Pablo Córdoba en un robo de municiones ocurrido en el año 2020.

En este contexto, el licenciado en criminalística Enrique Prueger, dio su visión sobre lo que ocurrió con el soldado Pablo Córdoba. "Para mí es un homicidio de acá a la China. Es imposible que un arma automática rote 90 grados cuando la persona ya recibió el primer disparo. Además, no es un caso difícil de investigar porque hay personas, testigos del hecho. Digo esto basándome en el caso del soldado Carrasco", explicó el experto en AM550 y CN24/7.

"Acá hay un detalle importante: un juez debe comenzar la investigación -según el protocolo- como si fuese un homicidio, luego, descartado el homicidio, se puede hablar de suicidio. Otro tema es la ubicación de las vainas, se debe ir con un detector de metales -que no lo hicieron- y determinar la posición geográfica con relación a la posición de la víctima, para darse cuenta de la distancia del disparo", agregó Prueger.

Para el experto, que estos pasos no se hayan realizado como corresponden, se traduce en "una negligencia muy grande".

Según las declaraciones del abogado Martín Cornejo, también ante este medio, quien representa y defiende a Juan Jose Córdoba, padre de la víctima, el juez a cargo de la investigación busca cubrir diversas hipótesis en su línea de indagación con respecto al hecho que vincula al padre de la víctima con el robo de municiones.

Sin embargo, desde la perspectiva del abogado, no existe una conexión evidente entre ambos hechos, ya que son completamente distintos y ocurrieron en momentos separados por un lapso de tiempo considerable. Además, se destaca que el padre de la víctima, Juan Jose Córdoba, no estaba vinculado a la fuerza en el momento del robo de municiones ocurrido en 2020, lo que aumenta la percepción de que ambos eventos no están relacionados.