Una cuenta de Tucumán pedía dinero en nombre de Montanaro

Los hackers están a la orden del día. Y aprovechan cualquier ocasión para lograr su cometido. Nadie está exento de no caer en el ciberdelito. Esto le pasó a la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro.

Durante la mañana del martes, hackearon el teléfono de la mandataria y comenzaron a pedir dinero y dólares, haciéndose pasar por la intendenta. Desde el área de prensa de la municipalidad advirtieron a la población para que no realicen ningún tipo de transferencia de dinero. Y explicaron que se tomaron las medidas necesarias y, además, realizaron la denuncia.

Esta mañana, Montanaro explicó en Radio La Super de Roca que “son esas cosas que pensás que no te van a pasar. Recibí un mensaje de uno de mis contactos que me preguntó sobre un código numérico que me envió. Cuando abro, listo, automáticamente perdí el control del teléfono y ahí comenzó una seguidilla de pedidos de dinero a mucha gente”.

Agregó que “al mediodía hicimos la denuncia. Mi marido transfirió dinero para saber el nombre de la cuenta y descubrimos que era una cuenta de Mercado Pago de Tucumán a nombre de Beatriz Juárez. Como los pedidos siguieron durante la tarde optamos por dar de baja al chip, para evitar las estafas”.

Montanaro indicó que “a mi contacto, que me pasó el código también le hackearon la cuenta. La habían llamado desde el Ministerio de Salud y le preguntaron por las vacunas. A partir de ese contacto me hackearon mi línea. Hay que tener cuidado. Tuvimos que dar de baja el chip porque siguieron pidiendo plata. Aparentemente hubo varias personas que transfirieron, es una vergüenza. Te piden la plata con el compromiso de que te lo devuelven rápido”.