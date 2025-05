Pases en Cerro Catedral de Bariloche: "Si subimos los precios, la gente se va a ir a otro lado".

A días del arranque de la temporada alta en Bariloche, el intendente Walter Cortés volvió a dejar clara su postura e insistió en que el pase para esquiar en el Cerro Catedral no va a aumentar. Propone congelar la tarifa vigente desde enero: 115.000 pesos (unos 99 USD) para adultos y 96.000 pesos (83 USD) para menores de 12 años. Esa es la intención del Ejecutivo municipal, y en tiempos de bolsillos ajustados, la noticia suena como música para los turistas.

“El que pone el precio del pase es el Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral (EAMCEC), no la empresa. Vamos a promover que sea el mismo del año pasado”, aseguró con tono desafiante. Y no se quedó ahí. Citó incluso la Biblia para reforzar su mensaje: “Pobre de aquellos que no crean en mí”.

La empresa Catedral Alta Patagonia propone un aumento del 73 %, elevando el coste del pase diario a 172 dólares, pero la última palabra la tiene el EAMCEC. Cortés no quiere sorpresas: su plan es mantener los precios congelados para que Bariloche no pierda competitividad frente a Chile y otros destinos de nieve.

“Van a llegar 240 vuelos desde Brasil, y también de Uruguay. Si subimos los precios, la gente se va a ir a otro lado. Necesitamos precios accesibles para que esto funcione”, sostuvo.

Sobre los concejales que piden un análisis técnico antes de decidir las tarifas, el intendente fue lapidario: “Si decretaron persona no grata a Milei, no me sorprende. Esta gente vive en un tupper”.

Cortés también aplaudió la campaña “Bariloche Sale”, que ofrece promociones para turistas y fue impulsada por las principales cámaras del sector. “Si bajan los precios, vamos a ser competitivos. Los felicito, estuvieron a la altura de las circunstancias”, remató.

Bariloche se prepara con más vuelos y descuentos para turistas

La ciudad ya afina los detalles para convertirse, una vez más, en uno de los destinos más codiciados del país. Con la nieve como protagonista, la ciudad recibirá nuevas frecuencias aéreas desde Brasil, Chile y Uruguay a partir de junio, lo que incrementará la llegada de turistas internacionales.

Las conexiones unirán Bariloche con ciudades como São Paulo, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte, Punta del Este, Montevideo y Santiago de Chile. Los vuelos serán operados por Aerolíneas Argentinas, Latam, Sky y Azul, y se sumarán a las rutas nacionales ya vigentes. La expectativa es alta, pero los operadores turísticos se muestran prudentes.

Bariloche Sale: ofertas

Frente a un nivel de reservas más bajo que el esperado, el sector privado lanzó la campaña “Bariloche Sale”, con el objetivo de atraer visitantes mediante un paquete de beneficios que incluye el congelamiento de tarifas en hotelería, gastronomía, traslados y excursiones. Además, habrá bonificaciones de entre el 20 y el 40 por ciento en servicios relacionados con la nieve y el esquí.

La estrategia apunta a mantener a la ciudad en el radar del turismo nacional e internacional, con experiencias competitivas en un contexto económico desafiante.