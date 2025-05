Barrera sanitaria: el asado de Brasil se podrá comprar en la región a 9 mil pesos

La importación de carne vacuna desde Brasil ya no es una especulación: es un hecho. En un intento por aliviar los precios que azotan los bolsillos argentinos, el Gobierno nacional habilitó el ingreso del asado extranjero, marcando un antes y un después en la industria ganadera. Pero en Río Negro, la medida encendió las alarmas y encontró un férreo opositor: el gobernador Alberto Weretilneck, quien, al igual que los demás mandatarios patagónicos (menos La Pampa) rechaza de plano la apertura de la barrera sanitaria del río Colorado.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Productores rionegrinos, golpeados por años de crisis y devaluaciones, ven cómo una nueva amenaza se cierne sobre el mercado local. "Esto no es una solución, es una sentencia de muerte para los pequeños y medianos productores", advierten desde el sector. La carne brasileña, que entrará primero por supermercados en la Patagonia como La Anónima, se venderá a precios drásticamente inferiores a los nacionales, generando un temblor que sacude a toda la industria cárnica.

Un golpe al corazón productivo

En el campo, el clima es de incertidumbre y furia contenida. Con el kilo de asado local rozando los 20.000 pesos, los consumidores podrían optar por la alternativa brasileña, que rondaría los 9.000 pesos, dejando a los productores en una encrucijada. El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, no ocultó su preocupación: "Si este modelo se instala, el mercado interno se desmorona", alertó. Además sugirió que una parte de la carne brasileña podría haber sido originalmente producto argentino reexportado y reingresado con un nuevo etiquetado.

El gobernador Weretilneck fue sido tajante: no permitirá la flexibilización de la barrera sanitaria del río Colorado, un obstáculo que hasta ahora protegía es estatus sanitario y que permitió desarrollar una buena genética para lograr calidad de carne patagónica. "Los argentinos no vamos a consumir carne de baja calidad, no tendrá competencia con la producción local", sentenció, en una clara defensa del la producción local.

Mientras tanto, desde Neuquén, el subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga, se mostró escéptico sobre el impacto real de la medida. Aunque reconoció que la carne porcina brasileña ya es una realidad en el mercado. Y coincidió con el gobernador rionegrino en que la carne vacuna podría enfrentar un rechazo cultural y comercial por parte de los consumidores.

Río Negro es el principal productor de carne de vaca de la Patagonia, con casi 700 mil cabezas. Al no haber aftoosas y no utilziar vacuunas, permite que los frigoríficos de la provincia exporten cortes a distintos lugares del mundo. Pese a que la barrera aún no se levanta, el ingreso de carne con hueso desde Brasil fue autorizado porque cuenta con el mismo estatus del sur del río Colorado.