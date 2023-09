Ruta 62: una familia y un grupo de rescatistas quedaron varados en el barro

El insólito suceso ocurrió el pasado viernes a 25 kilómetros de Junín de los Andes. Una familia que viajaba por la Ruta Provincial 62 quedó estancada por el mal estado de la ruta. Pidieron auxilio y los rescatistas arribaron a ayudarlos. Pero, también quedaron varados en el barro.

La deplorable situación de las rutas en la provincia otra vez perjudicó a pasajeros y trabajadores, esta vez por la acumulación de barro. La familia era de Centenario y tanto ellos como personal de Defensa Civil y de la Policía tuvieron que pasar la noche con temperaturas que descendieron a los -6ºC.

“Cuando se les hizo la noche empezaron a caminar para encontrar señal. Caminaron 13 kilómetros y avisaron a la Policía que se habían quedado en la ruta”, relató Norberto Ocares (director de Defensa Civil de Junín de los Andes) a LMNeuquén. A las 22.30 salió el equipo de rescatistas, pero al llegar notaron que tenían "una eslinga que resultó corta" y cuando tiraba notaron que podían "quedar encajados".

Tuvieron que volver y buscar otra más larga. A la vuelta, junto a un móvil de Brigada Rural, los vehículos quedaron encajados en el barro. “La Ruta 62, para Vialidad estaba intransitable, pero no la cortaron, no le pusieron una barrera. La gente que no es de la zona entra y después se encuentra con unos pantanos en los que quedan enterrados”, manifestó Ocares.

Durante la noche no se habían registrado lluvias ni nevadas, por este motivo el matrimonio decidió tomar este camino para dirigirse a San Martín de los Andes. Pero, como no había señalización correspondiente que indicara que estaba prohibido el paso, siguieron rumbo y quedaron encajados. "Este es el cuarto vehículo que sacamos de esta zona”, concluyó el director de Defensa Civil.