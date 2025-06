Cómo quedaron los octavos de final: días y horario de los partidos

Cerró la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, y quedaron conformados los octavos de final del certamen, junto al cuadro completo.

Con River y Boca eliminados, se mantienen los cuatro representantes brasileños como únicos de la Conmebol, mientras que la gran esperanza argentina parece ser el Inter Miami de Lionel Messi.

Sin actividad este viernes, desde el sábado comienzan a disputarse los octavos de final. A continuación el cuadro completo:

Octavos de final:

Sábado, 28 de junio

Palmeiras vs. Botafogo 13:00, Lincoln Financial Field, Filadelfia

Benfica vs. Chelsea 17:00, Estadio Bank of America, Charlotte

Domingo, 29 de junio

PSG vs. Inter Miami 13:00, Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Flamengo vs. Bayern Múnich 17:00, Estadio Hard Rock, Miami

Lunes, 30 de junio

Inter vs. Fluminense 17:00, Estadio Bank of America, Charlotte

Manchester City (1G) vs. Al-Hilal 22:00, Estadio Camping World, Orlando

Martes, 1 de julio

Real Madrid vs. Juventus 16:00, Estadio Hard Rock, Miami

Borussia Dortmund vs. Monterrey 22:00, Estadio Mercedes-Benz, Atlanta