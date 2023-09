Familiar de un soldado fallecido: "Los subieron con una granada sin seguro al camión"

A una semana de la tragedia que ocurrió en San Martin de los Andes, cuando un camión del Ejército -ocupado por soldados voluntarios, suboficiales y oficiales- desbarrancó en la Ruta Provincial 62 y provocó un saldo de cuatro personas muertas y dieciocho heridas (nueve de ellos de gravedad), sus familiares exigen justicia.

En una entrevista exclusiva con Mitre Patagonia, Andrés Gutiérrez, tío de Óscar Morales -uno de los cuatro soldados voluntarios que perdieron la vida- habló con pasión sobre la necesidad de justicia y la movilización de los familiares de las víctimas.

Gutiérrez expresó su frustración por el trágico suceso y comentó: "Es para pedirles a los vecinos, padres y amigos que nos ayuden a exigir justicia, dado que a una semana del accidente no hemos tenido respuestas ni nos han informado nada".

También enfatizó una de las preocupaciones más apremiantes de las familias y es el que utilicen como chivo expiatorio a la cabo Romero, la conductora del camión. Gutiérrez fue claro al respecto: "Van a querer crucificarla y culparla, pero las familias no somos tontos. Ella es una víctima más. Poner al volante a una chica en un camión que no estaba en condiciones...". Así mismo, agregó: "Ella va a poder explicar y dar su versión. La chica se encuentra en un cuadro grave de salud mental: ella es una víctima más y compañera de los chicos".

Gutiérrez señaló que el camión era viejo, no estaba en condiciones y que no tenía cinturones de seguridad: "Subieron a los chicos con una granada sin seguro al camión" afirmó.

La principal demanda de la familia es la destitución de los cargos del ejército relacionados con el mantenimiento del camión y el control vehicular: "Pedimos que sean destituidos el jefe de regimiento, el segundo jefe y el jefe encargado del transporte", detalló y además lamentó la falta de apoyo del ejército a las familias en medio de la tragedia: "El ejército no hizo que movilicen a los familiares del ejército cuando dieron aviso de las muertes."

En medio de la búsqueda de respuestas y justicia, los familiares de los soldados fallecidos hacen un llamado de atención para que se esclarezca lo sucedido y se tomen las medidas adecuadas para evitar tragedias similares en el futuro, convocando a una marcha pacífica que se llevará a cabo hoy jueves 28 de septiembre a las 18:00 horas en la rotonda cerca de la comisaría 43 en San Martín de los Andes. "Esto fue una negligencia" concluyó Gutiérrez.

CARTA ABIERTA DE LOS FAMILIARES

Los padres de Oscar Morales, responsabilizan a los altos mandos, desde el Jefe del Regimiento de San Martín de los Andes hasta el ministro de defensa, por la negligencia que llevó a la pérdida de 22 vidas. Exigen la destitución inmediata del Teniente Coronel Hernan Javier Chamadoira y la retirada de los camiones obsoletos del ejército. También denuncian que los soldados voluntarios son utilizados como mano de obra barata en tareas no relacionadas con su entrenamiento. La madre de Oscar Morales concluye con un emotivo mensaje y un llamado a la justicia:

Nos dirigimos a la comunidad de San Martin de los Andes y a quien quiera escucharnos. Somos los padres de Oscar Morales, el soldado voluntario que perdió la vida junto a sus tres compañeros, en un camión de carga modelo 75 perteneciente al Ejército Argentino. Las 22 almas que estaban en este camión eran del escalafón más bajo del Ejército; allí no iban ni tenientes, ni coroneles, ni capitanes… Todos estos chicos y chicas estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. Por lo tanto, hacemos responsables directos al Jefe del Regimiento de San Martin de los Andes y de ahí para arriba hasta el Ministro de Defensa.

Quiero alertar a todos los padres que en este momento tienen un hijo dentro del Ejército, que sepan que estos negligentes, corruptos, con su desidia e incompetencia van a volver a matar. Llamo a la reflexión a todos, para que levantemos la voz porque esto debe y tiene que cambiar, que no pase de nuevo esto, que no tengan los padres que llorar a un hijo que fue ahí para cumplir un sueño y ganarse la vida honradamente. Exijo como Madre y me tomo el atrevimiento de hablar por las 22 familias que están sufriendo por la irresponsabilidad del Jefe a Cargo del Regimiento 4 de Caballería Teniente Coronel Hernán Javier Chamadoira; que sea inmediatamente destituido de su cargo. Exijo que todos los camiones del Ejército Argentino, que se encuentran totalmente obsoletos, sean sacados de circulación. Quiero también poner en conocimiento a los padres de todos los soldados voluntarios de este país que no es verdad que están sirviendo a la Patria, si no que están siendo utilizados (usados) como mano de obra barata para cumplir las tareas de limpieza en los patios y casas de los coroneles, capitanes y altos mandos de los ejércitos. Poco y nada es la instrucción que se les da, tampoco se los provee de armamento y ropa adecuada para dicha instrucción. Quiero que sepan que dentro del Regimiento de San Martin de los Andes había camionetas 0 km y dos camiones nuevos que no se usaron en lo que debían usarse. En este caso las camionetas pudieron haber sido usadas para trasladar a los soldados… y seguramente se hubiera evitado esta terrible tragedia. No quiero extenderme demasiado, abrazo con todo mi corazón, y con todo el dolor que tengo a las 22 familias que están sufriendo. Voy a emplear unas palabras que a menudo usan los militares en sus discursos vacíos: “Si no se cumple con lo que pido, que Dios y la Patria se los demande”.