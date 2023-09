Insólito; dicen que faltan empleados en el Estado

En una entrevista realizada en el programa Así Estamos, por Radio Mitre Patagonia , un trabajador del Estado neuquino expresó la necesidad de aumentar la contratación de empleados en el sector público, particularmente en los Registros Civiles, manifestando su punto de vista en medio de las protestas que se llevaron a cabo esta mañana frente a la Casa de Gobierno de la provincia por parte de diferentes grupos de trabajadores, cooperativos y estatales, de Neuquén.

La conversación comenzó con la cobertura de un grupo de manifestantes que llevaba adelante una concentración en reclamo por la situación en Cerámica Neuquén, donde se cortó el suministro de energía eléctrica, por una deuda millonaria. Allí, uno de los voceros de la protesta expresó su frustración y pidió una intervención política para solucionar este problema. En el lugar además de trabajadores ceramistas había, según se entrevistó, docentes que se acercaron "en solidaridad" con el reclamo.

Luego, como si se tratara de una "protesta unificada", a metros de ese lugar se abordó otra concentración de trabajadores de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) en los registros civiles. Allí uno de los trabajadores del sector comentó: "Nos estamos manifestando hoy frente a Hacienda debido a que no hemos recibido respuesta por parte del Ejecutivo. El día martes nos citó el subsecretario Ponchiardi a una reunión simplemente para decirnos que no tenía respuesta a todos los expedientes que se venían trabajando hace dos años. Nosotros tenemos varios reclamos que venimos haciendo que no se han solucionado: uno de los más grandes y que ellos no pueden responder todavía es la falta de personal. Desde el año 2017 que se creó el convenio colectivo que no hay ingreso de personal en registro civil. Hoy estamos hablando de más 90 vacantes que faltan incorporar, y de varios registros cerrados en el interior de la provincia". Además reclamó por insumos para el sector: hojas, impresoras, computadoras, lapiceras, y servicio de internet.

En medio de estas manifestaciones, surge una perspectiva diferente. Desde la sociedad se cuestiona la necesidad de más contrataciones en el sector público y se señala que existen empleados estatales en exceso, que perciben sueldos muy por encima de la media y que, en muchos casos, no cumplen con sus responsabilidades laborales. Expandir la plantilla de empleados públicos aumenta ciertamente el gasto fiscal, la burocracia, sin mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.