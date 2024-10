Apuntan contra la presencia de limpiavidrios en Neuquén capital

Marcelo Bermúdez volvió a apuntar ante la presencia de limpiavidrios en Neuquén capital. El legislador provincial pidió que el municipio tome acciones; destacó la gestión del ex intendente Horacio "Pechi" Quiroga con respecto al tema y anticipó avances con respecto a la implementación de las Taser en las fuerzas de la provincia.

En contacto con La Verdad No Existe por AM550, el ex secretario y hasta candidato a intendente indicó que esta cuestión era un tema resuelto en la época de Pechi: "Hicimos un relevamiento, capacitaciones y pudimos generar puestos de trabajo genuinos en la actividad privada para muchos de ellos (lavacoches)". Sin embargo, acotó que la "convicción" que había sobre orden y seguridad "no es la misma que se tiene en la nueva visión de la ciudad."

En este sentido, sostuvo que el panorama actual es una situación en la cual "el municipio no intervino para nada" en comparación a lo que fue la antigua gestión: "Nosotros a los lavacoches los llamamos uno por uno". En ésta línea, pidió también que intervengan desde las áreas de Desarrollo Social municipal y provincial para discernir en qué ocasiones debería también incidir la Policía.

Marcelo Bermúdez destacó la gestión de "Pechi" Quiroga.

A su vez, recordó que la ordenanza para no tirar agua en la vía pública sigue estando vigente: "Impedimos ese trabajo porque era una extorsión a la cual era sometida la vecindad". En este sentido, agregó que esto influye a la inseguridad dentro del ejido municipal: "Un semáforo no se gana por licitación pública, se gana muchas veces por violencia. Entonces, son todas conductas que hay que tratar de impedir".

Además, sumó la presencia de menores en las esquinas y en horarios nocturnos junto a los trapitos, ya que implica su ausencia en los establecimientos escolares.

Las Taser, ¿una solución al conflicto?

Al ser consultado si ha solicitado algún tipo de informe en la Municipalidad con respecto a cómo encaran esta problemática, el diputado provincial que integra el bloque PRO-NCN dijo que esta semana esperan lograr los despachos necesarios en la Legislatura para que las fuerzas de la provincia puedan contar con un armamento menos letal.

Según explicó Bermúdez, el proyecto ya obtuvo el visto bueno de la Comisión de Derechos Humanos y este martes trabajarán en la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Hacienda. En caso de que se repita el mismo escenario, la próxima semana habrá una sesión para convertir en ley la iniciativa que ya se aplica en otras fuerzas y provincias.