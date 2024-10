Vaca Muerta, "la piedra filosofal de los alquimistas"

Este martes se realizó la apertura de "Argentina Texas Summit Energy 2024" donde se reunieron empresarios y políticos de Argentina y Estados Unidos para contribuir a incentivar la actividad en la provincia de Neuquén en la formación geológica ya conocida en todo el mundo como Vaca Muerta.

Una de las personas destacadas en el evento, fue el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, quien durante sus mandatos como gobernador impulsó el desarrollo de Vaca Muerta.

En dialogo con Mejor Informado, Jorge Sapag, hizo un repaso del desarrollo de la actividad petrolera y gasífera a partir de la nueva forma de extracción llamada “no convencional”.

Sapag dijo que “aprendí todo lo que tenía que aprender sobre Vaca Muerta cuando era gobernador electo en Canadá y Estados Unidos antes de asumir. Y al ver la revolución geopolítica que estaba haciendo la fractura hidráulica, buscar petróleo y gas en la roca generadora, pensé que podría ser una oportunidad para Neuquén”.

En ese sentido, comentó que su vocación e interés por la actividad surge de las actividades familiares dedicados a la actividad minera en el norte de la provincia principalmente.

“Lo pensé desde la pasión y el amor por las piedras, heredada de la empresa minera de mi padre y de mis tíos. Nosotros proveíamos y yo cuando estudiaba abogacía en Buenos aires vendía minerales a las empresas petroleras”, recordó el ex mandatario.

Y agregó “entonces soñé y dije ¿por qué no? Porque no tener nosotros la posibilidad que Dios nos haya regalado una geología de excepción. Dios nos regaló una geología de excepción en Vaca Muerta. Una roca a 2600 metros de profundidad. Una posibilidad enorme para Argentina”.

“Si Vaca Muerta no se hubiera desarrollado, hubiera nacido, que hoy camina y ya trota, el país estaría en un gran apagón como está hoy Cuba. Hoy mismo los trabajadores públicos y privados están en sus casas porque no hay energía. No hay gas y petróleo. El petróleo se lo mandaban desde Venezuela y Venezuela también tiene un grave problema porque no produce lo que producía antes”, analizó el ex gobernador neuquino.

También recordó a sus aliados en el desarrollo de Vaca Muerta en los inicios y destacó “esto a mí me llena de satisfacción porque en Estados Unidos y Canadá es donde nosotros encontramos los conocimientos que se trajeron vía Exxon, vía Chevron, vía las Cámaras Canadiense Argentina y Texana los conocimientos para poner esto en marcha”.

Superando todos los récords en Vaca Muerta

Respecto a cómo viene creciendo la actividad y el potencial para los próximos años de extracción de petróleo y gas en la provincia de Neuquén, dijo “ya vencieron los récords históricos de producción de gas y petróleo de la provincia de Neuquén. Ya se vencieron los récords de producción de gas de la Argentina. En petróleo estamos muy cerca de hacerlo y lograrlo”.

Además, aportó que hay compromisos de hacer inversiones por 200 mil millones de dólares por 46 concesiones no convencionales y destacó que esto ha permitido que la provincia de Neuquén crezca en su producto bruto geográfico.

“(Neuquén) en los últimos 12 años creció el 57 por ciento y en la construcción casi el 87 por ciento. Y se prevé que Neuquén va a crecer en los próximos años a un ritmo del 10 por ciento anual en su Producto Bruto Interno (PBI) a tasas que son más importantes que China”, destacó.

Aunque consideró “ojalá que también esto se haga con sustentabilidad no solo económica, sino también social y ambiental, de manera de encontrar en Vaca Muerta la respuesta que Neuquén y la República Argentina necesita”.

Finalmente, reiteró que satisfacción por el crecimiento de la industria donde aseguró participaron miles de técnicos, profesionales y trabajadores. “Uno fue un articulador y fue impulsor, y lo hizo con todo el sueño y la pasión minera, porque esto del desarrollo no convencional es mucha minería, porque se va a una roca. Para traducírselo al oyente, cómo de una roca más compacta que el hormigón armado podemos sacar gas y líquido. Esto es maravilloso, porque parece la piedra filosofal de los alquimistas”.