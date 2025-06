Prisión domiciliaria para la suegra del "Rey de La Salada"

Fuentes judiciales confirmaron que el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora 2 le concedió la prisión domiciliaria a Margarita Arrieta, quien había sido detenida por lavado de dinero, entre otros delitos. En el documento se solicitó dar intervención al titular de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, “con el objeto de llevar adelante la supervisión de la nombrada”.

Respecto de dónde va a cumplir el beneficio, detallaron que el titular de la alcaidía Madariaga de la Policía Federal deberá estar a cargo del traslado de la acusada hasta su domicilio, situado en la Ruta 92 km. 2,5, localidad bonaerense de Lujan.

A su vez, se hace saber a la Dirección Nacional de Migraciones que Arrieta tiene prohibición de salida del país, por lo que se retuvo el pasaporte. Para continuar con dicho beneficio y no volver a prisión, la suegra de Castillo deberá cumplir ciertas medidas que, en caso de incumplimiento, se dejará sin efecto la morigeración.

Primero tendrá que hacer promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; retención de documentos de viaje y prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine; no podrá administrar, asesorar o tener cualquier tipo de injerencia, directa o indirecta, en personas jurídicas, sociedades o empresas, incluyendo emprendimientos unipersonales; no tiene que mantener contacto, ya sea personal, telefónico o por medios electrónicos con coimputados en la causa o con personas vinculadas a las firmas investigadas.

A la lista también se suma la prohibición de ingresar o transferir fondos, activos o bienes a cuentas bancarias o plataformas digitales, ya sean propias o de terceros.