Ramón Dupuy en Neuquén: "Hablan de género y no de la perspectiva de los niños".

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, que fue protagonista de un caso que conmocionó el país, está en Neuquén para formar parte de la Primera jornada sobre los derechos de los niños en los tres poderes del estado. En el encuentro prevén dialogar sobre las medidas que se toman en caso de vulneración de derechos en niños y adolescentes, y como primicia, compartirán parte del proyecto de Ley Nacional 27.709, denominada "Ley Lucio", que aún no tiene vigencia.

El evento será en la Legislatura del Neuquén, este martes 19, desde las 9.

"Venimos a hacer concientización y visibilización de la problemática de vulneración de niños y adolescentes del país", expresó Ramón, en diálogo con "Así estamos", que se emite por Radio Mitre Patagonia. "Estamos acompañando a los padres de Neuquén y Río Negro", aclaró.

"Las organizaciones del país tienen una mirada muy distinta de la que tienen q tener respecto de la Convención Internacional de derechos de los niños de 1989, se ve q no la leyeron o no la estudian, porque todos los juzgados del país tienen una mirada distinta, hablan del género y no de la perspectiva de los niños", reclamó.

En la charla tratarán varios temas, como "el impedimento de contacto" hacia los padres, o el "corte de vínculo con la familia extendida", explicó Ramón, y agregó que la intención es "concientizar".

En ese sentido, agregó que presentará "el primer módulo de la capacitación de la 27.709, la Ley Lucio que todavía no está en vigencia, pero la traemos para explicar en qué se va a basar", y agregó que esta capacitación en los tres poderes del Estado es "severa, continua, permanente y obligatoria, y todos los que la incumplan tendrán castigo", adelantó.

Para Dupuy, en La Pampa hubo un cambio muy grande a partir del caso de Lucio

Para Dupuy, en La Pampa hubo un cambio muy grande a partir del caso de Lucio, "y mucho más Tucumán, que era una provincia con mucha vulneración de derechos de niños, me siento orgulloso del trabajo que se está haciendo", manifestó.

Del evento participarán Alicia Vitale, que es directora del Servicio de mediación familiar y autora del programa de Coordinación de Coparentalidad del Poder Judicial; Víctor Eduardo Piccoli, abogado y “padre obstruido”, miembro de la asociación padres de Río Negro y Neuquén; Ricardo Riva, ex Defensor del Pueblo y subsecretario de Justicia y DDHH; Luciana Canziani, psicóloga clínica; Rafael Cuchinelli, abogado penalista y de familia; y Alejandro Aranda, psicólogo especialista en terapia sistemática.