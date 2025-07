Estudiantes arrancó mal y Domínguez explotó: “Es como preguntarle a Guardiola si va a seguir”

Estudiantes no levanta cabeza y la tensión crece. Luego del 0-1 ante Unión en la primera fecha del Torneo Clausura, Eduardo Domínguez explotó en la conferencia de prensa con un fuerte cruce ante una pregunta que no le cayó nada bien. "Hace tres meses que me vienen preguntando lo mismo. Se ve que no te gusta mi proceso, ¿no? Estás cansado de mí", lanzó el entrenador, dejando en claro su fastidio.

El clima en La Plata ya venía enrarecido. Hace pocos días, el Pincha perdió la Supercopa Internacional frente a Vélez, un golpe que generó malestar interno y encendió luces de alerta en la dirigencia, que hasta ahora había respaldado el ciclo de Domínguez sin fisuras. Pero la seguidilla de resultados negativos comienza a desgastar esa relación.

En plena conferencia, el DT hizo una comparación que sorprendió a todos: “No me quiero comparar, pero ni cerca… es como que le pregunten a Guardiola si va a seguir o no porque no ganó un título en un año”. Aunque su mensaje buscó mostrar confianza, el tono lo traicionó: hubo ironía, enojo y autodefensa.

Más tarde, Domínguez intentó bajarle el tono a la polémica y enfocarse en lo futbolístico: “Sabemos que nos cuesta, pero esto recién empieza. Les pedí a los jugadores que estemos fuertes, que tiremos todos para el mismo lado. Lo vamos a revertir”. También remarcó su compromiso con el club: “Lo que más duele es no representar al hincha como se merece”.

El principal desafío del Pincha está a la vuelta de la esquina: en agosto se juega los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño (ida el 13 en Paraguay y vuelta el 20 en UNO). Si logra avanzar, lo espera un cruce durísimo con Flamengo o Internacional.

Mientras tanto, el ciclo de Domínguez pende de un hilo. El apoyo ya no es incondicional y los próximos partidos marcarán si sigue al mando o si su tiempo en Estudiantes empieza a contar los días.