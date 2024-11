Figueroa y la colaboración de los empleados del BPN para denunciar ilícitos

El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal Juan Narvaez destacaron el papel del Banco Provincia del Neuquén (BPN) que denunció a Pablo Ruíz, coordinador del Complejo Casa de las Leyes y hermano de la vicegobernadora Gloria Ruíz, por el desvío de fondos públicos a su cuenta bancaria, con los que hacía plazos fijos. Tanto Vignaroli y Narvaez señalaron la importancia de la denuncia hecha por la apoderada de la entidad crediticia.

La situación irregular fue advertida por el área que tiene entre sus funciones el monitoreo de las “Personas Expuestas Políticamente” (PEP), denominada Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La vicegobernador Gloria Ruiz y su hermano, Pablo Ruiz, coordinador del Complejo Casa de las Leyes.

Hace poco más de un mes, precisamente el 3 de octubre pasado, el gobernador Rolando Figueroa, encabezó el acto por el 64 aniversario del BPN donde enfatizó que su gobierno no va a tolerar, permitir, ni encubrir ningún tipo de ilícito, y pidió colaboración a los empleados bancarios para evitar maniobras delictivas.

En su discurso, Figueroa subrayó que "si hay algo que no vamos a cubrir en este gobierno es cualquier ilícito o maniobra de defraudación”, y pidió a los empleados de la entidad: "Tenemos que estar muy atentos y ante a cualquier tipo de maniobras que consideren que pueden llegar a llamar la atención, les pido por favor que nos lo hagan saber”.

El gobernador no fue esquivo a que el BPN "ha sufrido un golpe a su buen nombre por algunas cuestiones que no tienen nada que ver con el personal del banco, con el empleado de carrera, el que le toca trabajar”. Y agregó que fue “injusto lo que ha vivido el personal del banco con determinado período y con determinadas maniobras. Como también me cuesta creer que algún directivo no estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo”.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal Juan Narvaez destacaron el papel del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Frente a los empleados y directivos del BPN, el gobernador subrayó: “Ojalá que la justicia investigue hasta el final de las cosas y quienes tienen responsabilidad lo paguen como corresponde".

En una conferencia de prensa realizada este viernes en el Ministerio Publico Fiscal, Vignaroli precisó que Pablo Ruiz "recibió acreditaciones significativas diferentes a sus haberes de parte de la Legislatura por un monto de más de 29 millones de pesos" y realizó “extracciones en efectivo por 20 millones de pesos”. Ruiz es el coordinador del centro cultural que funciona en el antiguo edificio de la Legislatura, sobre calle Olascoaga, y depende de la Legislatura de Neuquén.

El 20 de noviembre, la apoderada del BPN presentó una denuncia en la fiscalía de Delitos Económicos, sobre la existencia de hechos que podrían constituir delitos. Desde la entidad bancaria se le advirtió a Ruiz sobre la situación, quien informó que esas acreditaciones correspondía a "viáticos y programas".